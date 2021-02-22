شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمراض معدية يؤكد حاجة الأمريكان للأقنعة لمحاربة كورونا حتى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أنتوني فاوتشى، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، إن الأمريكيين ربما لا يزالون بحاجة إلى ارتداء الأقنعة حتى عام 2022، حتى مع تخفيف البلاد للقيود الأخرى لمكافحة كورونا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس جو بايدن، يحاول تسريع حملة تطعيم معظم الأمريكيين البالغين، حيث تطالب الحكومات المحلية بجرعات أكثر للوقاية من المرض شديد العدوى الذي أودى بحياة ما يقرب من 500 ألف شخص في الولايات المتحدة.

قال فاوتشى، كبير المستشارين الطبيين لبايدن: "أعتقد أنه من الممكن أن يستمر ارتداء الأقنعة حتى عام 2022"، مضيفًا أن الأمر يعتمد على مستوى الفيروس في المجتمعات والمتغيرات المحتملة للفيروس.

أكد فاوتشى: أعتقد أننا سنحصل على درجة كبيرة من الحياة الطبيعية تتجاوز العبء الرهيب الذي مررنا به جميعًا خلال العام الماضي، مضيفا أنه من السابق لأوانه تحديد متى قد تصل الولايات المتحدة إلى مناعة القطيع.

واستكمل: لا نعرف عما إذا كان الناس في الولايات المتحدة سيحتاجون لاحقًا إلى جرعة معززة من لقاح كورونا، والذى يعتمد على المسار الذي تسلكه سلالة جنوب أفريقيا لفيروس كورونا، مؤكدا إنه في حين أن اللقاحات المتوفرة حاليًا تبدو وقائية ضد البديل البريطاني الذي ظهر في جميع أنحاء البلاد، إلا أنها أقل حماية ضد اللقاح الجنوب أفريقي.

قال فاوتشى: "إذا أصبحت سلالة جنوب أفريقيا أكثر انتشارا، فقد نضطر إلى الحصول على نسخة من اللقاح موجهة بشكل خاص ضد هذه السلالة في جنوب إفريقيا"، مشيرًا إلى أن الدراسات جارية بالفعل.