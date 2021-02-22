شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحارب المزاج السيئ والاكتئاب بالطعام؟..منيو يضم 10 أطعمة أهمها الكرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الأطعمة دورا هاما في التحكم في تحسين مزاجنا وعواطفنا أيضا وقدراتنا المعرفية أيضا، ويطلق على تلك الأطعمة "غذاء الدماغ" والتي تعمل على تقوية وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتركيز.

وتحتوي العديد من هذه الأطعمة على مكونات صحية مثل دهون أوميجا 3 ، والتي يمكن أن تحارب أعراض الخرف والزهايمر، كما انها تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تحفز تدفق الأكسجين والدم إلى الدماغ مع تقليل الالتهاب أيضًا.

وفيما يلى أبرز الأطعمة التي يطلق عليها "غذاء الدماغ":1.التوت:

يحتوي التوت على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، كما أنها تحتوى على مركب كيميائي نباتي يسمى الأنثوسيانين ، وهي أصباغ مضادة للأكسدة تعطي النباتات الحمراء والبنفسجية والزرقاء ألوانها، والتى يمكن أن تقلل الالتهابات وتحافظ على خلايا الدماغ وتساعد الخلايا على التواصل، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الخرف.

2.المكسرات

المكسرات عبارة عن وجبات خفيفة صحية للدماغ وغنية بفيتامين هـ، كما أنها تحمى من الإجهاد التأكسدي، الذى يؤدى الى خلل في الجسم ويسهم في حدوث تلف الخلايا والأنسجة.

ويساعد الجوز بالتحديد على تقوية الذاكرة ومقاومة القلق والتعلم، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من حمض دهني نباتي يسمى n-3 α-linolenic acid الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات.

3. الأسماك الدسمة:

يحتوي دماغ الإنسان على ما يقرب من 60٪ من الدهون ، لذلك فهو يحتاج إلى الكثير من الدهون الصحية ليعمل بشكل جيد، حيث تحتوي الأسماك مثل السلمون والماكريل على حمض الدوكوساهيكسانويك - وهو نوع حمض أوميجا 3 الدهني الذي يمتصه المخ، ويعمل على بناء أغشية الخلايا في دماغك التي تحمي من التدهور.

4. البيض:

البيض غنى بمادة الكولين والتي تحتاجها الأعصاب والدماغ، حيث يتم تحويل الكولين إلى ناقل عصبي يسمى أستيل كولين ، والذي يلعب دورًا في وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتركيز، ويعد صفار البيض مصدرا غنيا بالكولين.

5. الكرنب:

تحتوي الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ علىمستويات عالية من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك واللوتين وفيتامين هـ ، والتي تحمي الدماغ من التدهور المعرفي.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن تناول وجبة واحدة يوميًا من الخضر الورقية يمكن أن يبطئ فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر، وتعد أفضل الخضروات الورقية لصحة الدماغ هي تلك المليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل اللوتين، المعروف بتأثيره على صحة العين والدماغ.

6. القهوة

يرتبط الكافيين الموجود في القهوة بتحسين التركيز ، وتحسين المزاج ، وزيادة الطاقة ، ومنع التدهور المعرفي.

7. الشاي الأخضر:

يعمل الشاي الأخضر على مقاومة القلق ويحسن الذاكرة والانتباه، لأنها تحتوى أيضًا على مادة كيميائية نباتية تسمى L-theanine ، مما يحسن الهدوء ويقلل من التوتر.

8. البرتقال

نظرا لأنه غنى بفيتامين سي الذى يتواجد أيضا في الفلفل الحلو والفراولة وبراعم بروكسل والبروكلي، حيث يلعب دورا مهمًا في الحالة المزاجية والذاكرة، كما أنه يحمي أيضًا من السكتة الدماغية ومرض الزهايمر ومرض باركنسون ومرض هنتنغتون ، والتي قد يكون لها جميعًا تأثيرات سلبية على وظائف المخ.

9. الكركم:

والذى يحتوى على مادة الكركمين، وهو مركب يعمل على محاربة مرض الزهايمر.

10. الشيوكولاتة الداكنة:

لأنها غنية بمادة الفلافانول، وهو نوع من الفلافونويد ، وهو مادة نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، كما انها تحسن الذاكرة وتدفق الدم في المخ ومستويات الأكسجين، وقد ثبت أيضًا أنه يحسن الاكتئاب والقلق ويعزز الشعور بالهدوء.