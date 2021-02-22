شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الإفراط فى تناول الحليب.. يُسبب تكسير العظام ويرفع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإفراط بتناول أى شيء مهما كانت قيمته الغذائية وفوائده للصحة، قد تنعكس تمامًا وتضر بصحتك وتنطبق هذه القاعدة على الحليب بالرغم من الفوائد الصحية الهائلة له، إلا أن الإفراط بتناوله يمكن أن يفعل عكس فوائده ويضر بصحة العظام، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia"، ووجدت دراسة بحثية نُشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من الحليب يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بكسور العظام خاصة بين النساء بنسبة 16٪، وذلك بسبب سكر اللاكتوز الموجود فى الحليب والذى قد يؤدى إلى تفاقم الإجهاد التأكسدى والإصابة بالتهابات التى من شأنها إلحاق الضرر بالجسم بطرق مختلفة.

وتحتوى منتجات الألبان بما فى ذلك حليب البقر كامل الدسم والجبن على الدهون المشبعة التى يمكن أن تزيد الالتهاب بالجسم، حيث أنه يمكن للدهون المشبعة أيضًا أن ترفع نسبة الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لدراسة أخرى نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن كسور العظام بسبب الهشاشة لدى كبار السن ترتفع بشكل أكبر فى البلدان التى تستهلك نسبة عالية من منتجات الألبان والبروتين الحيوانى، وإذا كنت تعانى من كسور العظام فى الماضى، فيجب استشارة الطبيب قبل تناول حليب البقر.

- ما هى كمية الحليب التى يُنصح بتناولها يوميًا

تناول نحو 250 ملليتر من الحليب يوميًا كافيًا لتحقيق الاستفادة منه وتجنب أضراره، فلا ننسى أن للحليب فوائد هائلة فهو يمد الجسم بالكالسيوم الذى يُعزز صحة العظام وكذلك البروتين والدهون وفيتامين د وب12، ولكن مع شرب الكمية المسموح بها.