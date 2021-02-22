شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المنتجات تصيب الأطفال بالسرطان ومشكلات القلب..طلاء الأظافر وسبراى الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن جامعة نورث كارولينا الامريكية، عن مخاطر المواد الكيميائية والملوثات السامة للأعصاب، على الأطفال والأجنة داخل رحم الأمهات، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي تضر بصحة طفلك، طبقا لتقرير نشر فى شبكة CNN.



تأثير المواد البلاستيكية على أدمغة الأطفال

وأكد خبراء من جامعة نورث كارولينا الامريكية، على أهمية تقليل تعرض الأطفال للمواد الكيميائية والملوثات السامة للأعصاب، والتي ستؤدى الى إصابة اضطرابات التعلم والسلوك والتأثير على أدمغة الأطفال.

وقالت إيلين كونيلي، مؤلفة الدراسة، إنه تم العثور على الفثالات هو إحدى المواد الكيمائية في مئات من السيارات والمنزل والأغذية ومواد العناية الشخصية، وتغليف المواد الغذائية،و المنظفات، وفى العديد في أرضيات الفينيل وستائر الاستحمام، كما تستخدم بلاستيك السيارات زيوت التشحيم والمواد اللاصقة، وعشرات المنتجات بما في ذلك الشامبو والصابون وبخاخ الشعر وطلاء الأظافر، والتي تجعل العطور تدوم لفترة أطول.

وحذر التقرير أن تلك المواد سالفة الذكر قد تؤدى الى اضطرابات بسلوك الأطفال وزيادة معدلات السمنة، لدى الأطفال، بالإضافة الى الإصابة بالربو، ومشاكل القلب والأوعية الدموية، والسرطان .

كما أنها تصيب الأطفال والأجنة بالعديد بالتشوهات والمشاكل الإنجابية مثل تشوهات الأعضاء التناسلية والخصيتين غير النازلتين عند الأولاد الرضع، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية ومستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور البالغين.

وأكد الخبراء أهمية الانتباه لمخاطر تلك المواد التي قد تعرض لطفلك الى العديد من المخاطر الصحية.

ويجب إدراج الفثالات ضمن المكونات الموجودة على ملصقات المنتج، وفقًا للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحالية.