بيروت - نادين محمد - يعتبر رجيم القهوة والبيض المقلي من اسرع طرق التخسيس وخسارة الوزن. وهو ما تشير اليه اختصاصية التغذية الدكتورة سينثيا ساس. وتركز في المقابل على انه من الضروري اتباعه لمدة 5 ايام من اجل التخلص من الوزن الزائد والدهون الضارة. وتوصي على ان يتم بعد هذا اعتماد نظام غذائي صحي متوازن ومتنوع. كما تنبه الى جانب اتباع اسرع طرق التخسيس برجيم القهوة والبيض المقلي إلى ضرورة ممارسة التمارين الرياضية.

مبادئ الرجيم

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شرحت الدكتورة ساس مبادئ اسرع طرق التخسيس برجيم القهوة والبيض المقلي في كتابها Cinch. و ينطوي هذا النظام على الكثير من الفوائد.

- يمكن أن يحد من الرغبة في تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- يساهم في تنشيط عملية ايض الدهون وفي التنحيف بسرعة.

- يمكن الاعتماد عليه من اجل تخليص الجسم من السموم التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة.

- بعد الانتهاء منه من الضروري اتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات.

- يسمح هذا الرجيم بتناول قطعة صغيرة من الشوكولا يومياً على ان تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو.

برنامج الرجيم

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من اجل خسارة الوزن بفعالية عن طريق اتباع هذا الرجيم يجب الحرص على تطبيق هذا البرنامج الذي يحتوي على اصناف غنية بالالياف.

اليوم الاول

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعتان من البسكوت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق سلطة خضار، طبق من السبانخ المطهوة، طبق صغير من البيض المقلي أو من لحم الدجاج الخالي من الدهون مع القليل من زيت الزيتون.

العشاء. طبق من شوية الخضار مع قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش المشوي الخالي من الدهون.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر او مع ملعقة صغيرة من العسل، قطعتان من البسكوت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير الفاكهة.

الغداء. طبق سلطة، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار، طبق صغير من البيض المقلي مع القليل من زيت الزيتون او من السمك المشوي.

العشاء. طبق سلطة مع بيضتين مقليتين.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعتان من البسكوت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من السبانخ المطهو مع رشة من زين الزيتون، بيضتان مقليتان.

العشاء. طبق من البروكولي المطهو مع الثوم والقليل من زيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع الفواكه.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر او مع ملعقة صغيرة من العسل، قطعتان من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق صغير من البيض المقلي مع طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

العشاء. طبق من سلطة الملفوف مع رشة من زيت الزيتون وعصير الليمون، كوب من الزبادي غير المحلى بالفواكه.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، قطعتان من البسكوت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. كوب من اللوبياء المطهوة على البخار مع القليل من زيت الزيتون والثوم، طبق صغير من البيض المقلي.

العشاء. طبق من سلطة الخضار المشكلة مع رشة من زيت الزيتون والخل، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى مع الفواكه.

وخلال اتباع اسرع طرق التخسيس برجيم القهوة والبيض المقلي توصي الدكتورة ساس بشرب ما لا يقل عن ليترين من الماء يومياً وتشير الى انه يمكن في هذه الحالة خسارة من 3 كيلوغرامات في 5 ايام.

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