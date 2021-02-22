طرق طبيعية لتخفيف أعراض فيروس كورونا

بيروت - نادين محمد - كان عام 2020 ثقيل على الجميع بسبب جائحة فيروس كورونا. مشكلة هذا الفيروس تحديدًا أنه عائلة من الفيروسات التي تستهدف الجهاز التنفسي.



الملايين حول العالم أصيبوا بالفيروس، البعض عانى من أعراض شديدة وأثار قاسية، وأخرون جاءت اصابتهم محدودة. ا كنتِ مصابة بفيروس كورونا ولديكِ أعراض خفيفة ، فإليك بعض الطرق الطبيعية لتخفيف أعراض فيروس كورونا.

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الأعراض الشائعة لكورونا:

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أعراض كوفيد الأكثر شيوعًا هي التعب والحمى والتهاب الحلق والسعال الجاف. تبدأ الأعراض في الظهور عادة بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس وتختلف في شدتها من شخص لآخر. تقول منظمة الصحة العالمية إن معظم الأشخاص المصابين بهذا الفيروس يعانون من أعراض خفيفة جدًا وعادة ما يتعافون من المرض ولكن يمكن أن يكون المرض شديدًا للآخرين ويزداد الخطر كلما زاد عمرك.ِ حتى الأن لم يتم توزيع لقاح كورونا على نطاق واسع يحد من الانتشار، لذلك، مازال علينا البحث عن أفضل الطرق للتعامل مع الفيروس.

طرق طبيعية لعلاج كورونا:



1- السعال

السعال هو أحد أكثر أعراض كوفيد شيوعًا، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالمخاط والبلغم. يمكنكِ تناول شاي الزنجبيل الدافئ لتخفيف السعال وله أيضًا خصائص رائعة مضادة للالتهابات ومهدئة. لتحضير شاي الزنجبيل ، ضعي ملعقة كبيرة من الزنجبيل المهروس في كوب من الماء الساخن لبضع دقائق. صفي الشاي وتناوليه مرتين أو ثلاث مرات في اليوم حتى تشعري بتحسن قليل.



يمكنك أيضًا تناول الحليب الذهبي أو حليب الكركم فهو من أفضل المشروبات العلاجية للسعال.

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2- التهاب الحلق

يمكن أن يؤدي التهاب الحلق إلى صعوبة شرب الماء أو حتى الأكل أو البلع. لتخفيف التهاب الحلق ، الغرغرة بالماء الدافئ والملح عدة مرات في اليوم. يمكنكِ أيضًا تناول شاي الزنجبيل المذكور أعلاه أو إضافة ملعقة صغيرة من الكركم على كوبمن الماء الدافئ وتناوليه ببطء.

3- ألم العضلات

غالبًا ما يصاحب آلام العضلات أو آلام الجسم التهاب الحلق والسعال ، تمامًا مثل الأنفلونزا. يمكن أن يعمل تطبيق معجون الزنجبيل كمسكن طبيعي للألم ، ضعي الزنجبيل على مكان الألم لمدة 30 دقيقة . خذي أيضًا حمامًا بالماء الساخن لتخفيف بعض آلام العضلات.

4- صداع الراس

لتخفيف الصداع بشكل طبيعي ، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع العطري في جل الصبار وخلطه جيدًا. استخدميه لتدليك الرأس فهذا من شأنه يخفف الصداع. ضعي المزيج على الجبهة مع التدليك لبضع دقائق. قومي بهذا الروتين قبل النوم وبعد الاستيقاظ.

5- احتقان الأنف

يمكن أن يؤدي احتقان الأنف إلى إصابتك ِبالأرق طوال اليوم. لعلاج احتقان الأنف يمكنكِ استنشاق البخار الدافئ لمدة 5 إلى 10 دقائق. أضفِ أيضًا بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس العطري على منديلك واستنشقيه طوال اليوم.

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6- الحمى

إذا كنتِ تعاني من الحمى ، فمن المهم حقًا أن تبقى في السرير وأن تأخذي قسطًا من الراحة قدر الإمكان. حافظ أيضًا على رطوبتكِ وشرب كمية كافية من الماء. خذ حمامًا فاترًا ولا تنس أيضًا استخدام الكمادات الباردة حتى تبدأي في الشعور بتحسن قليل. تناول أيضًا شاي الكركم وشاي الزنجبيل طوال اليوم.

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