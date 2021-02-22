شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تسريبات هاتف أبل الجديد «آيفون 13» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد شركة أبل لإجراء تغييرات كبيرة مع هاتف آيفون 13 «iPhone 13». وفي فيديو جديد، تعاون مستخدم يوتيوب فيليب كوروي مع مسرب أبل ماكس وينباخ للكشف عن أهم الترقيات المتعددة تقوم بها أبل على هاتفها الجديد آيفون 13.

وأخبر وينباخ كوروي أن أبل ستعمل على «تحسين» الجزء الخلفي غير اللامع من طرازات iPhone 13 Pro بظهر أكثر جاذبية وفي الوقت نفسه يكون أكثر راحة في الإمساك.

وحول شاشة أيفون 13 المتوقع، يؤكد وينباخ أن الترقية الأكثر طلبًا ستكون موجودة في طرازات iPhone 13 Pro وهي شاشات ProMotion 120 هرتز باستخدام تقنية LTPO OLED.

وتعد تقنية LTPO OLED اختصارا لـ «Low-temperature Polycrystalline Oxide» والتي تعني حرفيا الأكسيد متعدد الكريستالات منخفض الحرارة والتي يتم استخدامها داخل ألواح الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة حيث تستهلك طاقة أقل بواقع 15% مقارنة بكريستالات السيليكون المستخدمة حالياً.

وستتمتع الشاشة التي تعمل دائمًا بأدنى حد من التخصيص بالتصميم الذي يشبه بشكل أساسي شاشة قفل متدرجة، فالساعة وشحن البطارية مرئيان دائمًا. والإخطارات معروضة باستخدام شريط وأيقونات. وعند الاستلام سيظهر الإشعار بشكل طبيعي باستثناء أن الشاشة لن تضيء بالكامل وبدلاً من ذلك سيتم عرضه تمامًا كما في الطرازات السابقة، باستثناء اللون الخافت.

وحسب مجلة فوربس قال كوروي إن شركة آبل ستقدم وضع التصوير الفلكي التلقائي عند توجيه طرازات آيفون 13 إلى السماء، بالإضافة إلى ترقية هائلة لعدسة الكاميرا فائقة الاتساع مع جهاز استشعار وعدسة جديدة. وأحد المجالات التي من المحتمل أن تكون مثيرة للجدل، هي ترقية MagSafe حيث يقول وينباخ إن المغناطيسات ستكون «أقوى». لكن هذا الأمر ربما يثير الكثير من الجدل بالنظر إلى المخاوف من أن MagSafe يمكن أن يعطل بعض الأجهزة الطبية حين الاقتراب منها.

وطرازات آيفون 13 ستقدم الجيل التالي من أجهزة مودم 5G بتغطية عالمية واستنزاف أقل للبطارية، وزيادة التخزين بينما يتم توجيه Touch ID في الشاشة ليتم إضافتها إلى جانب Face ID لمزيد من الأمان المناسب.