صحة ورشاقة

ما هي آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليونا و251 ألفا و612 حالة، وذلك حتى الساعة 1929 بالتوقيت العالمي الموحد أمس الأحد، حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19، الذى يسببه بلغ مليونين و463 ألفا و736 حالة.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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