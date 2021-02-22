هل لقاحات «كورونا» تؤثر على التركيب الجيني لخلايا الجسم؟.. طبيب يوضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية الدكتور فيصل الصّفي، حقيقة تأثير لقاح كورونا على التركيب الجيني لخلايا الجسم.
وقال الصّفي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، لا تتعارض مع التركيب الجيني للخلايا أو تتفاعل معها.
وكانت وزارة الصحة، قد أكدت أن لقاحات كورونا المتوفرة في المملكة معتمدة وذات مأمونية عالية، داعية المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
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