متلازمة توريت.. الأسباب والأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد التشنجات اللاإرادية والحركات المتكررة من الأعراض التي تظهر على مريض متلازمة توريت.

وتعتبر تلك المتلازمة نوعا من الاضطرابات العصبية التي تظهر غالبا في مرحلة الطفولة وتظهر على شكل بعض الأعراض المختلفة.. إليك الآن كل ما يجب أن تعرفه عن متلازمة توريت وأسبابها وعلاجها..





ما هي متلازمة توريت؟

هي عبارة عن اضطراب يصيب الجهاز العصبي ينتج عنه تشنجات لاإرادية وحركات وأصوات مفاجئة يقوم بها المريض، وقد تتحسن حالة المريض بعد العديد من السنوات أو قد تتوقف نهائيا، وعادة ما تصيب الأطفال بين الثانية والرابعة عشرة من عمرهم، ويكون لدى المرضى بمتلازمة توريت فرصة للإصابة أيضا بفرط النشاط أو الوسواس القهري أو صعوبات في التعلم.

أعراض متلازمة توريت

متلازمة توريت تشمل بعض التشنجات اللاإرادية ومنها:

هز الكتفين أو الرأس.

تشنجات بالفم.

سرعة حركة العين.

السعال المتواصل.

الشخير.

الصراخ.

تكرار بعض الكلمات أو الجمل.

القفز بشكل متكرر.





أسباب متلازمة توريت

تعتبر أسباب متلازمة توريت غير واضحة إلا أن بعض الدراسات الحديثة وفق ما ذكره موقع "medical news today" أثبتت أن متلازمة توريت تحدث نتيجة وجود بعض التشوهات في إحدى المناطق بالدماغ مما يؤثر على الناقلات العصبية، ومنها الدوبامين والسيروتونين والتي تعتبر المسؤولة عن التواصل بين الخلايا العصبية.

ولكن يوجد بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة توريت ومنها:

وجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض أو بالتشنجات العصبية الأخرى.

الإصابة بمرض باركنسون وهنتجتون وبعض الأمراض العصبية التي تؤدي إلى متلازمة توريت.

ولادة الأطفال قبل موعدهم قد يزيد من خطر الإصابة بالمتلازمة.

الإصابة ببعض أنواع العدوى البكتيرية ومنها بكتيريا المكورات العقدية، والتي تؤثر على أنسجة المخ.





علاج متلازمة توريت

حتى الأن لا يوجد علاج معين لمتلازمة توريت، ولكن يمكن إدارة الأعراض والعمل على علاجها وتخفيف حدتها وهذا يتم عن طريق:

العلاج السلوكي

عند اللجوء إلى العلاج فقد يلجأ المتخصصون للعلاج السلوكي، والذي يشمل السيطرة على التشنجات اللاإرادية من خلال التدريب على تجنب العادات التي يفعلها المصابون بالمتلازمة، وإيجاد طرق بديلة للعمل على التخفيف من حدتها.

العلاج الدوائي

قد يصف الطبيب بعض أنواع من الأدوية بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، ومنها الأدوية التي تساعد على ارتخاء العضلات والأدوية التي تستخدم لعلاج مرض الذهان التي لها تأثير على الدوبامين في المخ والتي تساعد على التخفيف من حدة الأعراض التي تصيب المريض بمتلازمة توريت.