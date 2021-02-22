جونسون يطرح خطة "لا رجوع فيها" لخروج إنجلترا من الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، طرح خطة طريق خروج إنجلترا من الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقال جونسون إنه يريد رفع الإغلاق بطريقة "حذرة لكن لا رجوع فيها".

وأمضت إنجلترا شهرين في حالة إغلاق ولكن تم بالفعل تخفيف بعض الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة أن نزلاء دور الرعاية سيتمكنون من الاتصال بزائر واحد بشكل منتظم اعتبارا من 8 مارس/آذار.

ومن المتوقع أن يجرى إعادة فتح المدارس في ذلك اليوم أيضا.

كما أنه ولمزيد من التيسير فإن الأشخاص من أسرتين سيتمكنون من الاجتماع خارج منازلهم والمشاركة في الأنشطة الخارجية مثل الجولف أو التنس.