مسؤول مصري: التدخين حلال وله 7 فوائد منها القضاء على كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت تصريحات لمحمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية في مصر، ضجةً وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية مخاطر التدخين وانطلاق حملات توعية دورية تحث الناس على الإقلاع عنه، خرج "لولو" بتصريحات صادمة، قال فيها إن التدخين حلال وله 7 فوائد.

وعلل المسؤول المصري ذلك بأن "كل ما يزرع في الأرض له فوائد، والسجائر حلال لأنها نبات يُزرع في الأرض"، حسب تعبيره.





أما عن فوائد التدخين التي عددها "لولو" فهي: القضاء على فيروس كورونا ومرض ألزهايمر وعلاج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسين المزاج العام وجعل القوام ممشوقا ومنح المريض فرصة كبيرة للنجاة من أمراض القلب، بحسب قوله.



وأضاف رئيس شعبة الأدخنة بالغرفة التجارية، بحسب تصريحاته لصحف مصرية، أنه إذا كان يملك نصيحة لنصح الجميع بالتدخين.

وأكد أن "السجائر ثاني أهم مورد للخزانة العامة للدولة المصرية بعد قناة السويس"، وفق قوله.

فتوى بتحريم التدخين





وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمانية التدخين قبل أكثر من ربع قرن، كما تعترف شركات السجائر بأن التدخين ضار بالصحة وتلتزم بإيضاح ذلك عبر ملصقاتها على جميع العبوات.