سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 22 فبراير 2021.. قفزة تاريخية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، إلى مستوى تاريخي في السوق السوداء بينما بقي ثابتا في تعاملات البنوك

وقال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى قياسي جديد في وقت متأخر من الأحد مع التدافع لشراء الدولار في بلد تضرر بشدة من العقوبات ويواجه نقصا حادا في النقد الأجنبي.

وسجل سعر الدولار بالسوق الموازية في سوريا نحو 3385 ليرة للشراء، و3425 ليرة للبيع، مقابل 3370 ليرة للشراء و3415 ليرة للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

ويقل سعر الدولار اليوم في السوق الموازية بأكثر من 18% عن نهاية الشهر الماضي.

وكان آخر هبوط سريع لليرة الصيف الماضي عندما كسرت الحاجز النفسي البالغ 3 آلاف ليرة للدولار لمخاوف من أن يزيد فرض عقوبات أمريكية أشد من محنة اقتصاد البلاد المتداعي.

وتئن سوريا تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات إضافة إلى حرب أهلية طاحنة.

كان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/ آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو في السوق الموازية "السوداء" نحو 4097 ليرة للشراء، و4151 ليرة للبيع، مقابل 4079 ليرة للشراء و4139 ليرة للبيع، أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 4735 ليرة للشراء، و4801 ليرة للبيع، مقابل 4715 ليرة للشراء و4788 ليرة للبيع، أمس.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 901 ليرة للشراء، و914 ليرة للبيع، مقابل 897 ليرة للشراء و912 ليرة للبيع، أمس الأحد.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية نحو 919 ليرة للشراء، و933 ليرة للبيع، مقابل 915 ليرة للشراء و930 ليرة للبيع،أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء إلى 11180 ليرة للشراء، و11337 ليرة للبيع، مقابل 11130 ليرة للشراء و11304 ليرات للبيع، أمس.