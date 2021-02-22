شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» توصي بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت شركة «بوينج»، اليوم الاثنين، شركات الطيران بوقف رحلات «بوينج 777» المماثلة لطائرة شركة «يونايتد إيرلاينز» التي احترق محركها مؤخرا، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وقالت «بوينغ» ـ في بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية ـ إنها توصي «بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن، والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب».

بدورها، ذكرت إدارة الطيران الاتحادية إنها ستصدر تعليمات طارئة تطلب عمليات تفتيش مكثفة لطائرات «بوينج 777» التي تعمل بمحركات «برات أند وتني 4000-112».

وكانت شركة «يونايتد إيرلاينز» قالت في وقت سابق إنها علقت بشكل مؤقت كل رحلات طائراتها من طراز «بوينغ 777» المزودة بمحركات «برات أند وتني 4000» وعددها 24 طائرة.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو يوم السبت الماضي، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها، لكنها عادت بسلام إلى المطار.