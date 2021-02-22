كيف تقلل أقنعة الوجه من خطورة فيروس كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - أكد الباحثون أن ارتداء القناع يزيد من رطوبة الهواء الذي يتنفسه الشخص، ووفقا لهذا يقترحون أن هذا قد يفسر سبب ارتباط ارتداء القناع بتقليل شدة كورونا، حيث أضاف البحث، الذي ظهر في مجلة Biophysical Journal ، المزيد من الأدلة على قيمة ارتداء الأقنعة.



أقنعة الوجه لماذا تفلل كورونا

هل تقلل الأقنعة من خطورة مرض كورونا؟

كانت أقنعة الوجه تدخلاً حاسمًا في جائحة كورونا، ويعتقد الباحثون أنهم يقللون من فرص نقل الشخص للفيروس إلى شخص آخر، وكذلك الإصابة بالفيروس بأنفسهم.

علاوة على ذلك يواصل المتخصصون في الرعاية الصحية إعطاء لقاحات فعالة في جميع أنحاء العالم ، لا يزال ارتداء الأقنعة ضروريًا.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى عدم وجود معلومات كافية حتى الآن، حول كيفية عمل هذه اللقاحات في العالم الحقيقي لتوصية الأشخاص بالتوقف عن ارتداء الأقنعة، حتى بالنسبة لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاحات.

ووجدت الأبحاث الحديثة، التي ظهرت في مجلة الطب الباطني العام ومجلة نيو إنجلاند الطبية، أن أقنعة الوجه تقلل بشكل فعال من انتقال كورونا، وقد تقلل أيضًا من شدته.

ويقترح الباحثون أن هذا يرجع إلى احتمال تعرض مرتدي الأقنعة لكميات منخفضة من الفيروس، ومع ذلك ، فقد عارض علماء آخرون هذه النتيجة.

ويشك الباحثون الذين يقفون وراء هذه الدراسة أيضًا في أن التعرض لكمية صغيرة من الفيروس قد يتسبب في إصابة مرتدي القناع بحالة أقل خطورة من فيروس كورونا، وبدلاً من ذلك ، يقترحون أن الإجابة قد تكمن في رطوبة الهواء التي يتنفسها الشخص أثناء ارتداء القناع.

الرطوبة وشدة المرض؟

أشار الباحثون إلى أن فيروسات الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، غالبًا ما تتبع نمطًا موسميًا، مع زيادة في الحالات خلال أشهر الشتاء، وتشير بعض الأدلة أيضًا إلى أن هذا ينطبق على فيروس كورونا.

وقد يفسر هذا العديد من العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بالفيروس، مثل:

الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في الداخل، حيث يمكن أن يتراكم الهباء الجوي المحتوي على الفيروس

الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د

انخفاض المستويات العامة للأشعة فوق البنفسجية، مما قد يثبط نشاط الفيروس.

يمكن للفيروس أن يستمر لفترة أطول في الهواء البارد الأقل رطوبة.

يقترح الباحثون أن زيادة الرطوبة قد تقلل من جفاف رئتي الشخص الذي يمكن أن يحدث غالبًا أثناء الطقس البارد، ويعتقدون أيضًا أن زيادة الرطوبة قد تؤدي إلى تحسين تصفية الغشاء المخاطي للفرد - الطريقة التي تزيل بها الرئتان المخاط والجسيمات الضارة.

هل زيادة الرطوبة تسبب انخفاض في شدة عدوى كورونا؟

وجد الباحثون أن جميع الأقنعة تزيد من رطوبة الهواء المستنشق، خاصة في درجات الحرارة المنخفضة، ولكن الأكثر فعالية كان قناع القطن الثقيل.

وأثار المؤلفون ملاحظة تحذيرية حول أن الأقنعة القطنية قد تكون الأكثر فعالية، في دراستهم ، وتأكدوا من أن جميع أقنعة الوجه توفر تغطية كافية للوجه باستخدام حافة مطاطية عالية الكثافة.