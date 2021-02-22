شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أعراض قد تدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

ذكرت صحيفة “إكسبريس”الفرنسية، في تقرير لها، أن مرض الكبد الدهني يتميز بتراكم الدهون في الكبد ويؤثر بشكل أساسي على الأشخاص في البلدان الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على السكريات والكربوهيدرات، حيث أصبح السبب الأول لزراعة الكبد في الولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضحت الصحيفة علامات الكبد الدهني كالتالي :

– تورم في البطن والساقين.

– حكة جلدية مستمرة.

– اصفرار البشرة وبيان العينين.

– تساقط الشعر.

– احمرار راحتي اليدين.

– النزيف السريع.

-الارتباك السريع وصعوبة التركيز وضعف الذاكرة.

وأضافت نقلا عن أطباء، أن أفضل علاج لمرض الكبد الدهني يعتمد على فقدان الوزن، والذي لا يمكن أن يحدث إلا من خلال نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية مصحوبا بممارسة الرياضة بانتظام.

وأشارت إلى أن فقدان الوزن بنسبة 8 إلى 10٪ يحسن بالفعل وظائف الكبد ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه السبب الرئيسي للوفاة لدى هؤلاء المرضى.