شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح غذائية مفيدة للصحة.. لا تشرب الفاكهة وتجنب الأطعمة المقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد النظام الغذائى الصحى فى تنظيم عمل معظم وظائف الجسم والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل السكرى ومشاكل القلب حتى السرطان، ولكن ينصح الخبراء أيضًا بعدم إجراء أى تغييرات كبيرة فى نظامك الغذائى لأنه قد يكون له أيضًا تأثير سلبى على الجسم، وهناك العديد من الطرق التى تجعلك تتبع أسلوب حياة صحى، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. 7 نصائح بسيطة لجعل نظامك الغذائى أكثر صحة: 1- إضافة البيض إلى وجبة الإفطار

عندما تحتاج إلى وجبة صحية غنية بالعناصر الغذائية يمكنك الاعتماد البيض، حيث يلبى متطلبات الجسم من البروتين كما أنه غنى بفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية التى يحتاجها الجسم، ويُفضل تناول البيض على الإفطار.

2- تناول الطعام ببطء

يجب عليك التعود على تناول الطعام ببطء من أجل الحفاظ على فترات زمنية بين وجباتك واستهلاك كميات أقل من الأطعمة.

3- لا تشرب الفاكهة

حاول تناول الفاكهة كلما شعرت بالجوع ولا تستبدلها بالعصائر حتى لو كانت طازجة لأنها يمكن أن تزيد من محتوى السكر فى جسمك، كما أن تناول الفاكهة يمنحك شعور أكبر بالشبع لأنها تحتوى على جميع العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم.

4- تجنب الأطعمة المقلية

يمكن أن يزيد الطعام المقلى من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم، لذلك عليك تناول الطعام المخبوز أو المحمص كبديل، حيث تؤثر طريقة طهى الطعام بشكل كبير على الصحة.

6. تناول خبز الحبوب الكاملة

يعد خبز الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًا بالألياف وفيتامين ب والعديد من المعادن الأخرى مثل الزنك والحديد والمغنيسيوم، لذلك يمكنك بسهولة جعل نظامك الغذائى أكثر صحة عن طريق استبدال الخبز المكرر بخبز الحبوب الكاملة.

7. تناول الخضراوات الخضراء

ابدأ طعامك بتناول الخضراوات ذات الورق الأخضر أولًا لأنها تمنحك قدرا كبيرا من الشبع بعدها ستكون قادرًا على تناول كميات أقل من الأطعمة الأخرى.