شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوجا. تُعزز صحة القلب وتُقوى العضلات والجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد اليوجا فى تنمية الجسم والعقل، فإذا كنت تتطلع إلى تحسين صحتك العامة فعليك بالتأكيد ممارسة اليوجا يوميًا، حيث أنها مفيدة لعلاج العديد من الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكرى وارتفاع ضغط الدم، وهناك ما تسمى أوتكاتاسانا المعروفة بـ(وضعية الكرسى) وهى أحد تمارين اليوجا الحديثة، وقد لا يفهم بعض الناس هذا الوضع بشكل صحيح وينتهى بهم الأمر لأدائه بطريقة خاطئة، لذلك توضح شبكة (نيوز تايمز) الهندية الخطوات الصحيحة للاستفادة من هذا الوضع.

فيما يلى.. 5 خطوات لأداء أوتكاتاسانا بشكل صحيح:

1- قف بشكل مستقيم مع مباعدة قدميك قليلاً.

2- افرد يديك مباشرة إلى الأمام دون ثنى مرفقيك.

3- اثنِ ركبتيك قليلًا كما لو كنت جالسًا على كرسى وهمى، وتأكد أن عمودك الفقرى فى وضع مستقيم.

4- خذ نفسا عميقًا.

5- استمر فى النزول وكرر هذا حتى تشعر بالاستلقاء بشكل مستقيم.

- الفوائد الصحية لتمرين وضعية الكرسى (أوتكاتاسانا):

1- يقوى عضلات الفخذين والكاحل.

2- يعمل على تناسق الكتفين والورك والمؤخرة والظهر، حيث أنه يمد عضلاتك ويقويها من الداخل.

3- مفيد للغاية للأشخاص الذين يعانون من القدم المسطحة، حيث يُقلل من أعراض هذا المرض.

4- مفيد جدًا لصحة القلب والأوعية الدموية ويحفز وضع الحجاب الحاجز.

5- يزيد هذا الوضع من قدرتك على التحمل.

6- مفيد للجهاز العصبى حيث يساعد على الاسترخاء والهدوء.

جدير بالذكر أنه من الضرورى أداء تمرين وضعية الكرسى بشكل صحيح لتحقيق الاستفادة الكاملة منه، ولكن إذا كنت تعانى من الصداع أو ارتفاع ضغط الدم أو تعرضت مؤخرًا لإصابة فى الركبة أو الظهر أو الورك فعليك تجنب القيام بهذا النوع من تمارين اليوجا لأنه قد يلحق بك بعض الأضرار الصحية.