كيف نصل إلى مناعة القطيع بعد تلقى لقاحات كورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - يتسابق مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم لتحصين عدد كافٍ من الناس لوقف انتشار فيروس كورونا، والهدف هو الوصول إلى "مناعة القطيع" ، عندما يكون لدى الناس ما يكفي من المناعة، إما من التطعيم أو عدوى سابقة ، لوقف الانتشار غير المنضبط، وذكر تقرير لصحيفة نيوزيلاند هيرالد" nzherald " بنيوزلندا، أن مناعة القطيع لا تجعل أي شخص محصنًا، ولا يزال من الممكن أن تتفشى الأوبئة، وهذا يعني أن الفيروس لم يعد ينتقل بسهولة من شخص لآخر، مما يساعد على حماية أولئك الذين لا يزالون عرضة للإصابة به.

ولا يعرف أحد على وجه اليقين ما هي عتبة مناعة القطيع للفيروس التاجي ، على الرغم من أن العديد من الخبراء يقولون إنها 70 % أو أعلى، كما أن ظهور المتغيرات يزيد من تعقيد الصورة.



الوصول لمرحلة مناعة القطيع

كيف يتم حساب مناعة القطيع ؟

إنها صيغة تعتمد على مدى عدوى الفيروس - أو عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس من شخص مصاب ، في المتوسط، لكن الحساب يقدم هدفًا واسعًا فقط عندما يكون هناك انخفاض كبير في الانتشار، ويمكن أن يختلف الرقم أيضًا حسب المنطقة.

كيف نعلم أننا وصلنا إلى مناعة القطيع؟

لتحديد ما إذا كان سيتم تخفيف القيود أم لا، سيراقب مسؤولو الصحة اتجاهات العدوى والاستشفاء مع بدء التطعيمات، ومن المرجح أن تبدأ هذه القرارات قبل وقت طويل من الوصول إلى عتبة المناعة المثالية للقطيع ، على الرغم من أنها ستكون تدريجية وتختلف حسب المنطقة.

في الهند ، على سبيل المثال ، يعتقد العلماء أن المزيد من الناس سوف يحتاجون إلى الحماية في المدن المكتظة بالسكان ، حيث ينتشر الفيروس بشكل أسرع ، مقارنة بالمناطق الريفية.

تلعب فعالية اللقاح دورًا أيضًا، حيث يحتاج عدد أقل من الناس إلى التطعيم لتحقيق مناعة القطيع إذا كانت الحقن ذات فعالية أعلى.

كيف تؤثر سلالات فيروس كورونا على مناعة القطيع؟

يعتمد ذلك على الحماية التي توفرها لك العدوى السابقة أو التطعيم من البديل، قال الخبراء إذا ثبت أن اللقاحات أقل فعالية بشكل ملحوظ ضد البديل، فإنها تتطلب تطعيم جزء أكبر من السكان أو تحديث اللقاحات الموجودة لجعلها أكثر فعالية.

حتى الآن، يبدو أن اللقطات توفر على الأقل بعض الحماية من المتغيرات الأكثر إثارة للقلق، لكن العلماء ما زالوا يدرسون الموقف ويخشون حدوث المزيد من الطفرات.

وأكدت المتغيرات أهمية تطعيم الناس في أسرع وقت ممكن، ويعد تباطؤ الانتقال أمرًا بالغ الأهمية لأن الفيروسات يمكن أن تتحور عندما تصيب البشر.

هل يمكن أن تتلف المناعة؟

من غير المعروف كم من الوقت تستمر المناعة ، سواء بعد التطعيم أو من العدوى ، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أنها يجب أن تكون عدة أشهر على الأقل.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تعمل لقاحات كورونا الحالية على المتغيرات المحددة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى ، فمن المحتمل أن يتحور الفيروس بما يكفي بمرور الوقت بحيث تحتاج اللقاحات إلى التحديث.

الطفرات في فيروسات الأنفلونزا ، على سبيل المثال ، هي سبب حصولنا على لقاحات الإنفلونزا كل عام، لكن الخبراء يشيرون إلى أن فيروسات كورونا عمومًا لا تتحور بسهولة.