شكرا لقرائتكم خبر عن ما اختبار البروجسترون في اليوم 21 من الدورة الشهرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تحاولين الحمل، فإن أحد الاختبارات التي قد يقترحها طبيبك هو اختبار البروجسترون في اليوم 21 من دورتك، لذلك يقدم ”الخليج 365” ما تريد معرفته عن اختبار البروجسترون وأهميته ودوره حسب ما ذكره موقع everymum.

يتم إجراء اختبار اليوم 21 للتحقق من مستويات هرمون البروجسترون والإستراديول (E2) في نظامك، بالإضافة إلى سمك بطانة الرحم (بطانة الرحم)، قد يقترح طبيبك اختبار هرمون البروجسترون للتحقق مما إذا كنت في فترة التبويض، وللتحقق من أن جسمك ينتج ما يكفي من البروجسترون.

لماذا يسمى اليوم 21 اختبار البروجسترون؟

يُطلق عليه اختبار اليوم 21 لأنه يتم إجراؤه عادةً في اليوم الحادي والعشرين من دورتك الشهرية (اليوم الأول هو أول يوم من التدفق، لا يشمل أي اكتشاف) إذا كان متوسط ​​الدورة الشهرية 28 يومًا.

إذا كانت لديك دورة أطول أو أقصر من 28 يومًا، فسيتم تعديل يوم الاختبار وفقًا لذلك، حيث يجب دائمًا إجراء الاختبار في منتصف الطريق خلال المرحلة الأصفرية (المرحلة بين التبويض والمرة التالية التي من المفترض أن تبدأ فيها الدورة الشهرية، الذي يستمر حوالي أسبوعين.)

ما هو الهدف من اختبار البروجسترون في اليوم 21 من الدورة الشهرية؟

تم تصميم اختبار البروجسترون في اليوم 21 ليتم إجراؤه عندما يكون هرمون البروجسترون في ذروته في دورتك، يساعد فحص مستويات البروجسترون الصحية في هذه المرحلة على إظهار أنك في فترة التبويض وأن مستويات البروجسترون لديك في المستوى الطبيعي

يُظهر انخفاض مستوى البروجسترون في اليوم 21 أنك لم تنتج بويضة (عدم الإباضة)، ما يعني أنه لا يمكنك الحمل هذا الشهر.

لماذا البروجسترون مهم؟

البروجسترون هو هرمون مهم للغاية للحفاظ على الحمل يجب أن تحافظ على بطانة الرحم للتأكد من أن الرحم هو بيئة صديقة للجنين ليتم زرعه، بالإضافة إلى إظهار ما إذا كنت قد تعرضت للإباضة أم لا؟ إذا لم يكن لديك ما يكفي من هرمون البروجسترون، فقد تبدأ بطانة الرحم في التساقط قبل أن تتاح فرصة حدوث الانغراس، ما يزيد من صعوبة الحمل.

من المهم أن تتذكر أن كل امرأة مختلفة لذلك فإن مستويات البروجسترون ليست سوى متوسطات - يمكن أن تتغير بناءً على العديد من المتغيرات، مثل عمرك ودورتك والمختبر الذي اختبر دمك، سواء كنت قد أكلت قبل الاختبار وما إذا كنت في الصباح أو بعد الظهر.