شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقل ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين ؟.. «النمر» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: طرح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، تساؤلا شائعا بشأن أمراض القلب ، موجها في الوقت نفسه نصيحة مهمة للأشخاص بعد سن الأربعين لتقليل حدوث الجلطات. وغرد “النمر” عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “هل صحيح بعد سن الأربعين يقل ضخ الدم من القلب فلازم من زياده الحركة؟ وأجاب قائلا: “ضخ الدم من القلب بعد سن الأربعين لايقل ولكن يجب الحرص على ممارسة الرياضة لمنع ضعف العضلات الطرفيه وكذلك تقليل حدوث الجلطات مستقبلاً، والله خيرٌ حافظا”.

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