شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من انتشار كورونا.. تطبيق توكلنا يتصدر الأكثر بحثًا في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوز تطبيق «توكلنا» 17 مليون مستخدم خلال 9 أشهر منذ إطلاقه، في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق، كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مايو 2020 في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يُعرف تطبيق «توكلنا»، بأنه التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تطويره من قِبل المركز الوطني للمعلومات، يقدم «توكلنا» عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات اشتباه الإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة.

تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع، كما بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبؤة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة إشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.

تطبيق توكلنا

يتفاعل تطبيق «توكلنا» مع ما تم تداوله من رسائل تنبيهية ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل الدخول والخروج من تصريح التجمع في المولات والمراكز التجارية عبر مسح «الباركود» المخصص لكل منشأة، وفقًا لصحيفة «عكاظ».

ففي حالة عدم تسجيل الزائر للخروج من مكان التجمع، يتم تسجيل خروجه آليًا والمرافقين، عند تجاوز الزائر النطاق الجغرافي المحدد لتصريح التجمع.

يتطلب تصريح التجمع الحكومي أو التجاري تتمثل في كتابة اسم مقر التجمع، ثم تحديد عدد الزائرين أو الموظفين المسموح به للمكان، ثم إمكانية إضافة الأشخاص المفوضين بالاطلاع على التصريح، ثم تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر، ثم تحديد الموقع على الخارطة، ثم طلب التصريح.

كما يُمكن استخدام تصريح التجمع التجاري من قبل مسؤولي الجهات التجارية للموظفين وللزائرين مثل المولات والمعارض والمحلات التجارية وغيره مع الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.