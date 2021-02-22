شكرا لقرائتكم خبر عن اسأل طبيبك قبل كورسات العلاج.. تعرف على أكلات تقلل تفاعل الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعض الأدوية لا تعمل بشكل جيد عندما تتفاعل مع بعض المواد فبعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن يكون له تأثير على بعض الأدوية ، لذلك ينصح قبل أن تتناول الدواء لأول مرة ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يجب عليك الابتعاد عنه، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز المواد و الأطعمة التى تتفاعل مع الأدوية هى:

1:الجريب فروت

تناول هذه الفاكهة يمكن أن تؤثر على أكثر من 50 دواء، ويمكن أن يجعل بعض الادوية أقل فعالية ويجعل البعض الآخر أقوى مما ينبغي ، بما في ذلك تلك التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم .

2:الحليب

المعادن الموجودة في الحليب مثل الكالسيوم والمغنيسيوم تسبب تفاعلات سلبية، إلى جانب بروتين الكازين إذا كنت تتناول المضادات الحيوية ، فتأكد من معرفة الأطعمة أو المشروبات التي يجب عليك الابتعاد عنها.

3:العرقسوس

يستخدمه بعض الناس كعلاج عشبي للمساعدة في الهضم ، ويستخدمه آخرون لتذوق الأطعمة، لكن الجليسيررهيزين glycyrrhizin ، وهو مادة كيميائية في العرقسوس ، يمكن أن تضعف تأثير بعض الأدوية ، بما في ذلك السيكلوسبورين.

4:الشيكولاتة

يمكن للشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص أن تضعف من آثار الأدوية التي تهدف إلى تهدئتك أو تجعلك تنام ، كما يمكن أن يعزز قوة بعض الأدوية المنشطة ، مثل ميثيلفينيديت (ريتالين) وإذا كنت تتناول مثبط MAO ، المستخدم لعلاج الاكتئاب ، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

5: مكملات الحديد

يمكن أن تقلل من تأثيرات ليفوثيروكسين (سينثرويد) ، وهو دواء يمنحك هرمون الغدة الدرقية عندما لا ينتج جسمك ما يكفي (وهي حالة تسمى قصور الغدة الدرقية)، إذا كنت تتناول هذا الدواء والفيتامينات المتعددة ، فتحقق لمعرفة ما إذا كان الفيتامين يحتوي على الحديد إذا كنت بحاجة إلى مكمل الحديد، واسأل طبيبك عن تناوله وأدويتك في أوقات مختلفة.