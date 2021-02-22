صحة ورشاقة

اسأل طبيبك قبل كورسات العلاج.. تعرف على أكلات تقلل تفاعل الأدوية

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القاهرة - سامية سيد -  

بعض الأدوية لا تعمل بشكل جيد عندما تتفاعل مع بعض المواد فبعض الأطعمة والمشروبات  يمكن أن يكون له تأثير على بعض الأدوية ، لذلك ينصح قبل أن تتناول الدواء لأول مرة ، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يجب عليك الابتعاد عنه، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز المواد و الأطعمة التى تتفاعل مع الأدوية هى:

 

1:الجريب فروت

تناول هذه الفاكهة يمكن أن تؤثر على أكثر من 50 دواء، ويمكن أن يجعل بعض الادوية أقل فعالية ويجعل البعض الآخر أقوى مما ينبغي ، بما في ذلك تلك التي تخفض نسبة الكوليسترول في الدم .

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2:الحليب

المعادن الموجودة في الحليب مثل الكالسيوم والمغنيسيوم تسبب تفاعلات سلبية، إلى جانب بروتين الكازين إذا كنت تتناول المضادات الحيوية ، فتأكد من معرفة الأطعمة أو المشروبات التي يجب عليك الابتعاد عنها.

 

3:العرقسوس

يستخدمه بعض الناس كعلاج عشبي للمساعدة في الهضم ، ويستخدمه آخرون لتذوق الأطعمة، لكن الجليسيررهيزين glycyrrhizin ، وهو مادة كيميائية في العرقسوس ، يمكن أن تضعف تأثير بعض الأدوية ، بما في ذلك السيكلوسبورين.

 

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4:الشيكولاتة

يمكن للشوكولاتة الداكنة على وجه الخصوص أن تضعف من آثار الأدوية التي تهدف إلى تهدئتك أو تجعلك تنام ، كما يمكن أن يعزز قوة بعض الأدوية المنشطة ، مثل ميثيلفينيديت (ريتالين) وإذا كنت تتناول مثبط MAO ، المستخدم لعلاج الاكتئاب ، فقد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل خطير.

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5: مكملات الحديد

يمكن أن تقلل من تأثيرات ليفوثيروكسين (سينثرويد) ، وهو دواء يمنحك هرمون الغدة الدرقية عندما لا ينتج جسمك ما يكفي (وهي حالة تسمى قصور الغدة الدرقية)، إذا كنت تتناول هذا الدواء والفيتامينات المتعددة ، فتحقق لمعرفة ما إذا كان الفيتامين يحتوي على الحديد إذا كنت بحاجة إلى مكمل الحديد، واسأل طبيبك عن تناوله وأدويتك في أوقات مختلفة.  

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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