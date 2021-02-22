خبير أمريكى يتوقع اختفاء كورونا فى الولايات المتحدة بحلول أبريل المقبل

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القاهرة - سامية سيد - توقع خبير أمريكى بأن فيروس كورونا فى الولايات المتحدة "سيختفي في الغالب" بحلول أبريل القادم 2021، وقال البروفيسور مارتي ماكاري من كلية جونز هوبكنز للطب وكلية بلومبرج للصحة العامة وفقا لتقرير موقع بيزنس انسايدر" businessinsider"، إن مجموعة من الأشخاص الذين يطورون مناعة طبيعية بسبب الإصابة السابقة والتطعيمات ستشهد انخفاض حالات كورونا في الولايات المتحدة، وكتب ماكاري في مقال رأي لصحيفة وول ستريت جورنال: "في المسار الحالي، أتوقع أن يختفي فيروس كورونا في الغالب بحلول أبريل، مما يسمح للأمريكيين باستئناف حياتهم الطبيعية".



خبير ارميكى يتوقع اختفار كورونا فى الخريف

وفي الأسابيع الأخيرة ، شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا حادًا في الحالات اليومية، من 300،619 في 8 يناير إلى 78،018 في 19 يناير، ولكن لا تزال البلاد تشهد في المتوسط ​​أكثر من 2000 حالة وفاة يوميًا، لكن هذا انخفض من أكثر من 3000 حالة وفاة يوميًا في يناير.

وفى المجمل كان هناك 509641 حالة وفاة من Covid-19 و 28670843 حالة مؤكدة في الولايات المتحدة.

وقال أستاذ كلية جونز هوبكنز، إن المناعة الطبيعية ضد المرض أعلى بكثير مما يمكن اختباره، وكتب: "كانت الاختبارات تلتقط فقط ما بين 10 % إلى 25 % من الإصابات، اعتمادًا على وقت إصابة الشخص بالفيروس أثناء الوباء".

وذكر أن دراسات الأجسام المضادة تقلل من تقدير المناعة الطبيعية، قائلا: "اختبار الأجسام المضادة لا يلتقط الخلايا التائية الخاصة بمستضد ، والتي تطور" الذاكرة "بمجرد تنشيطها بواسطة الفيروس".

وأضاف : "تم العثور على الناجين من الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 في عام 2008 - بعد 90 عامًا - ولا تزال خلايا الذاكرة قادرة على إنتاج أجسام مضادة معادلة."

وكان شهر (يناير) هو الشهر الأكثر فتكًا بالوباء في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد الحالات ودخول المستشفيات والوفيات ذروتها، ولكن في الأسبوعين الماضيين، انخفض متوسط ​​عدد الحالات بنسبة 43 %، ودخل المستشفى بنسبة 50 % ومعدلات الوفيات بنسبة 30 %.

وخلال الأسبوع الماضي ، تم إعطاء 1.49 مليون جرعة من لقاح كورونا في المتوسط ​​يوميًا في الولايات المتحدة ، وكان 15٪ من السكان يتلقون بالفعل جرعة واحدة.

وبهذا المعدل ، سوف يستغرق الأمر ما يقدر بتسعة أشهر لتغطية 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

واقترح ماكاري أيضًا أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بـ كورونا يجب عليهم التخلي عن اللقاحات حتى يحصل كبار السن المعرضون للخطر على جرعتهم، وكتب: "تظهر العديد من الدراسات أن المناعة الطبيعية يجب أن تحمي أولئك الذين أصيبوا بـ Covid-19 حتى يتوفر المزيد من اللقاحات".