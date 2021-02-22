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كبير خبراء الأمراض الفيروسية بالنمسا: لقاح سبوتنيك V مثل بندقية كلاشنيكوف

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القاهرة - سامية سيد - أشاد كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية ورئيس جمعية الأمراض الفيروسية والطب المداري في النمسا فلوريال تالهامر، بالفعالية العالية للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس ، مقارنا إياه ببندقية كلاشنيكوف الروسية المشهورة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية ، إن لقاح سبوتنيك V هو بمثابة بندقية كلاشنيكوف الروسية من حيث البساطة والمتانة والفعالية.

 

وثمن كبير خبراء الأمراض الفيروسية في جامعة فيينا الطبية قرار منتجي "سبوتنيك V" استخدام ناقل فيروسي آخر في الجرعة الثانية خلال التطعيم، موضحا أن هذا الأسلوب يزيد من فعالية اللقاح.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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