هذه الأطعمة تسبب الحساسية الجلدية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الطبيب الروسي المتخصص في علم المناعة، فلاديمير بوليبوك، عن المواد الغذائية الأكثر إثارة لحساسية التهاب الجلد التأتبي أو الإكزيما.

وقال بوليبوك إن أكثر أنواع الطعام التي تسبب للحساسية هي حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن والأسماك، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



وأضاف أن رد الفعل التحسسي قد يكون أقل شيوعاً ولكنه أكثر شدة، وشدته يمكن مقارنتها مع شدة الحساسية بعد تناول الحمضيات أو المكسرات.

وأشار إلى أن اضطراب الجهاز الهضمي يمكن أن يكون من أحد مظاهر حساسية الطعام، وفي هذه الحالات يكون تشخيصه صعباً.

وتابع: "أي أن شخصاً يعالج من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لكنه في الواقع يعاني من حساسية الطعام، لكن أعراض الحساسية ليست واضحة، ومن الممكن لأي شخص أن يعاني من هذا المرض خلال سنوات طويلة ولا يذهب أبداً إلى طبيب الحساسية".