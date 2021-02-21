باحث روسي يكشف لـ"الخليج 365" 7 مزايا للقاح "سبوتنيك 5"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند المقارنة بين اللقاحات، دائما ما ينصرف الاهتمام إلى المقارنة بين نسب الفاعلية، وإهمال عناصر أخرى مثل سهولة التخزين والسعر المنخفض.

ومع تأكيد الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، فيليكس إرشوف، وأحد كبار الباحثين العاملين على تطوير اللقاح الروسي "سبوتنيك 5"، على أهمية السعر وسهولة التخزين، إلا أنه يشدد في تصريحات خاصة مع بوابة ”الخليج 365”، على أن الفاعلية التي يحققها اللقاح تعد في مجال صناعة اللقاحات مرتفعة ومرضية جدا.



ويحصي إرشوف في تصريحاته، 7 من المزايا التي يتميز بها اللقاح، في مقدمتها أن فعاليته تزيد عن 90٪، مع تقديم حماية كاملة ضد الحالات الشديدة من المرض.

وعلى عكس بعض اللقاحات التي تستخدم تقنيات يتم تجريبها لأول مره، مثل لقاحات الحمض النووي الريبي، فإن الميزة الثانية، هي أن اللقاح الروسي يستخدم تقنية مثبتة ومدروسة جيدا من ناقلات الفيروس الغدي البشري.

ويقول إرشوف: "هذه الفيروسات تسبب نزلات البرد، وكانت موجودة منذ آلاف السنين، واستخدمت في إنتاج كثير من اللقاحات".

وتعتمد تقنية إنتاج اللقاحات بهذه الطريقة على نزع الجين المسؤول عن تكاثر الفيروسات الغدية المسببه لنزلات البرد الخفيفة، ثم يتم استخدامها لنقل مادة وراثية خلوية من فيروس كورونا المستجد، مما يساعد على تحفيز جهاز المناعة ضد كورونا المستجد دون استخدام الفيروس نفسه.





ويشير إرشوف إلى ميزة ثالثة للقاح، وهي أن تقنية إنتاجه لا تجعل هناك فرصة لحدوث أي خطر على جسم الإنسان بواسطة الناقل الفيروسي والمادة الوراثية الموجودة بداخله.

ويضيف: "قبل لقاح (سبوتنك 5)، أثبتت أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين من الزمن سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروسية الغدية، وبالتالي فإن هذه التقنية آمنة تماما".

ولأن هذه التقنية تسمح باستخدام ناقلات فيروسية مختلفة لجرعتي التطعيم، فإن ذلك يوفر مناعة أطول، وهي الميزة الرابعة للقاح الروسي.

ويقول إرشوف: "نستخدم في لقاحنا ناقلين مختلفين لجرعتي التطعيم، مما يوفر مناعة لمدة أطول من اللقاحات الأخرى".

ومدة المناعة المتوقعة في اللقاح الروسي تستمر لمدة عامين، والنظام المعتمد لتناوله مرتين بفارق 21 يومًا، وتحدث فعالية القاح بعد الجرعة الأولى، بنسبة 73٪ وتزيد بعد الجرعة الثانية.





وبينما تعيب دراسات على بعض اللقاحات عدم فعاليتها مع كبار السن، يوضح إرشوف، أن الميزة الـ5 لـ"سبوتنك 5"، أنه فعال مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مشيرا إلى أن التجارب السريرية أظهرت أنه فعال مع هذه الفئة العمرية بنسبة 90%، دون أن يسبب لهم مشاكل صحية.

ومع كل هذه المزايا الـ5، فإن اللقاح له ميزتين إضافيتين لهما علاقة بالسعر والتخزين، ويقول: "اللقاح يمكن تخزينه في ثلاجة تقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد، وسعره أقل من 10 دولارات لكل جرعة، مما يجعله في متناول الجميع حول العالم".