هذه الأطعمة الـ5 تسبب الحساسية الجلدية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - فبراير - 2021 9:24 مساءً

كشف الطبيب الروسي المختص في علم المناعة، فلاديمير بوليبوك، اليوم الأحد، عن قائمة الأطعمة المسببة للحساسية في أغلب الأحيان.

موسكو- سبوتنيك. ووفقا للطبيب بوليبوك، “فإن التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما، ناتج عن الأطعمة التالية والتي بدورها هي مسببات للحساسية: حليب البقر والقمح والحبوب والبيض والدواجن والأسماك”.

وأوضح بوليبوك “أن ردود الفعل التحسسية للجسم قد تكون أقل شيوعا ولكنها أكثر حدة وشدة، كما هو الحال مع الحمضيات أو المكسرات”.

ومن ناحية أخرى، قال بوليبوك: “إنه يمكن أن يكون أحد مظاهر حساسية الطعام هو اضطراب الجهاز الهضمي وفي هذه الحالات يكون التشخيص صعبا”.

وأضاف: “أي أنه إذا كان الشخص يعالج من قبل أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لكن في الواقع هو يعاني من حساسية الطعام، كما أن أعراض الحساسية ليست واضحة عليه، فمن الممكن لأي شخص أن يعاني من هذا المرض خلال سنوات طويلة ولا يذهب أبدا إلى طبيب الحساسية الجلدية”.