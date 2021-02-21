صحة ورشاقة

بريطانيا: 215 وفاة وقرابة 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

أعلنت بریطانیا، الیوم الأحد، ارتفاع إجمالي الوفیات المرتبطة بفیروس كورونا، إلى 120580 حالة بعد تسجیل 215 وفاة جدیدة خلال الساعات ال24 الماضیة.

 

وأكدت وزارة الصحة البریطانیة في بیان صحفي أنھا أحصت 9834 إصابة جدیدة بالفیروس الأمر الذي رفع إجمالي الاصابات المؤكدة الى أربعة ملایین و115 ألف شخص.

 

وعلى صعید متصل أعلنت الوزارة ارتفاع عدد الذین تم تطعیمھم بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفیروس إلى 17 ملیونا و582 ألف شخص في حین بلغ عدد الذین تم تطعیمھم بجرعتین 615 الف شخص.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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