دراسة تؤكد فعالية لقاح فايزر في الوقاية من كورونا

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

أظهرت دراسة لم يتم نشرها رسمياً أن لقاح شركتي "بيونتك وفايزر" ضد فيروس كورونا المستجد يمكن أن يحمي من الإصابة بمسببات العدوى بالفيروس من الأساس.



يشار إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك سوى معلومات عن مدى قدرة اللقاح في الوقاية من الحالات المرضية الناتجة عن الفيروس.

وجاء حالياً في مسودة الدراسة التى أجرتها الشركتان الألمانية والأمريكية بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية أن المادة الفعالة الموجودة في اللقاح "تتمتع بفاعلية عالية" في الحيلولة دون حدوث الإصابة بعدوى الفيروس من الأساس.

ولكن القائمين على الدراسة أوضحوا أيضاً في المسودة أن طريقة تناولهم للأمر قد تؤدي إلى المبالغة في تقييم تأثير اللقاح على حدوث العدوى.

وأحجمت شركة "بيونتك" عن التعليق على أمر المسودة بعد سؤالها اليوم الأحد. كما لم تعرب وزارة الصحة عن أية بيانات.

وتستند مسودة الدراسة إلى بيانات صحية إسرائيلية لمجموعتي مقارنة، تم تطعيم أفراد إحداها ولم يتم تطعيم الأخرى.

يشار إلى أنه لم يكن من الواضح حتى الآن إلى أي مدى يحول لقاح شركتي "بيونتك- وفايزر" من العدوى بفيروس كورونا؛ لأن النتائج الأولية لدراسة سريرية كبيرة تم إجراؤها على أكثر من 40 ألف شخص لم تفحص حدوث العدوى نفسها، ولكنها فحصت الإصابة بالحالات المرضية.

وبحسب هذه الدراسة السابقة، يمتلك اللقاح فاعلية بنسبة 95% فيما يتعلق بالوقاية من الإصابة بالمرض نفسه، ويعني ذلك تراجع معدل حدوث الإصابة بحالات مرضية لدى 95% من المجموعة التي تلقت اللقاح في التجربة مقارنة بالمجموعة الأخرى التي لم يتم تلقيحها .

ولكن من أجل السيطرة على الوباء بأقصى سرعة ممكنة، يجب ألا يتم الحيلولة فقط دون الإصابة بالمرض، ولكن يجب كسر سلاسل حدوث العدوى من الأساس.