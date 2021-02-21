صحة ورشاقة

دراسة: القراءة في الهواء الطلق أفضل لصحة عينيك

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

كشفت دراسة حديثة، أن قراءة الكتب الورقية المطبوعة في الهواء الطلق، أفضل لصحة العينين من القراءة في الداخل.

 

وأكد العلماء أن الإضاءة الخارجية، تعمل على تحسين مستويات التباين، ما يسهل رؤية الأحرف على الصفحة، ويأمل الفريق أن النتائج ستشجع الناس على الخروج للقراءة، إذا كان بإمكانهم ذلك.

 

وفي الدراسة، حاول باحثون من كلية البصريات بجامعة ولاية نيويورك، فهم فوائد القراءة في ظروف الإضاءة المختلفة، وقال الدكتور حامد رحيمي نصرابادي، الذي قاد الدراسة «كمية الضوء تتغير باستمرار في عالمنا البصري، ويوضح عملنا أن سطوع الصورة، يغير حساسيتنا للتباين الفاتح والداكن، لاستخراج المعلومات بكفاءة من المشاهد الطبيعية».

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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