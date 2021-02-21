دراسة: القراءة في الهواء الطلق أفضل لصحة عينيك

محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

كشفت دراسة حديثة، أن قراءة الكتب الورقية المطبوعة في الهواء الطلق، أفضل لصحة العينين من القراءة في الداخل.



وأكد العلماء أن الإضاءة الخارجية، تعمل على تحسين مستويات التباين، ما يسهل رؤية الأحرف على الصفحة، ويأمل الفريق أن النتائج ستشجع الناس على الخروج للقراءة، إذا كان بإمكانهم ذلك.

وفي الدراسة، حاول باحثون من كلية البصريات بجامعة ولاية نيويورك، فهم فوائد القراءة في ظروف الإضاءة المختلفة، وقال الدكتور حامد رحيمي نصرابادي، الذي قاد الدراسة «كمية الضوء تتغير باستمرار في عالمنا البصري، ويوضح عملنا أن سطوع الصورة، يغير حساسيتنا للتباين الفاتح والداكن، لاستخراج المعلومات بكفاءة من المشاهد الطبيعية».