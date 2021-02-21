صحة ورشاقة

مفاوضات لإنتاج لقاح "سبوتنيك 5" في النمسا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 21 فبراير 2021

كشفت وزارة الصحة النمساوية عن إجراء مفاوضات لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك 5" في النمسا، بالتعاون مع شركات نمساوية متخصصة في إنتاج الأدوية، ودعت النمسا إلى تقديم البيانات البحثية الموثقة واستيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لإنتاج اللقاح في أوروبا.

 

وقال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي لهيئة الإذاعة النمساوية "ORF" إن روسيا تجري مفاوضات مع عدة شركات نمساوية من أجل تصنيع لقاح "سبوتنيك 5"، وأظهر رغبة موسكو في انتاج اللقاح بنسبة فعالية تبلغ 91.6% في النمسا.

 

وفي المقابل أكد رئيس وزراء النمسا، المستشار سيباستيان كورتس، سعي النمسا لإنتاج لقاح الروسي والصيني بعد الموافقة الأوروبية على اللقاحين، وأكد حرصه على إتاحة الفرصة أمام الطاقات الإنتاجية لشركات النمسا لإنتاج اللقاحات الروسية أو الصينية، وأوضح أن الهدف هو الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاح الآمن في أسرع وقت ممكن، وقال "لا ينبغي أن تكون هناك محرمات جيوسياسية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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