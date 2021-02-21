لمعان الشعر وتقوية الجهاز المناعي.. 5 فوائد لشراب القيقب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد القيقب من السوائل السكرية التي تتراكم في قلب أشجار الاسفندان التي تنمو في المناطق الشمالية في روسيا وأوروبا وكندا.

يستخرج من هذه الأشجار، شراب القيقب أو Maple syrup بالإنجليزية، الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثيرون.

يصنع شراب القيقب بطريقتين مختلفتين، الطريقة الأولى، هي صنع حفرة في أشجاره ثم تجميع السائل المستخرج منها في عبوات، أما الثانية فتقوم على غلي السائل حتى تتبخر المياه في الشراب، ويصبح سائلاً سميك القوام.

يحب كثيرون إضافة القليل من شراب القيقب إلى وجباتهم، خاصة الصباحية لتحليتها، لفوائده الصحية، التي نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

1-تقوية الجهاز المناعي

قد يؤدي إضافة القليل من شراب القيقب على الفطائر الصباحية (البان كيك) إلى تقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات المختلفة.

نظراً لأن هذا المُحلي الطبيعي يعد مصدرا كبيرا للزنك الذي يعيد مستويات خلايا الدم البيضاء ويحسن جهاز المناعة.

كما يحتوي شراب القيقب أيضاً على خصائص قوية مضادة للميكروبات، وثبت أنه يحارب الأغشية الحيوية، وهي مستعمرات من البكتيريا يصعب محاربتها بسبب حجمها وقدرتها على مقاومة بعض العلاجات.

2- جمال البشرة

يحتوي شراب القيقب على 24 مادة مضادة للأكسدة، وأثبتت دراسة أن استبدال السكر المكرر بالمحليات الطبيعية، مثل شراب القيقب، يزيد من إجمالي كمية مضادات الأكسدة التي نتناولها بقدر تناول حصة كاملة من المكسرات أو التوت.

ويعود ذلك إلى احتوائه على مضادات الأكسدة، كما يمكن لشراب القيقب أيضاً حماية البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة (مكونات مضادة للأوكسجين)، والتي يُعتقد أنها تؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

3- شحن الطاقة

يعتبر شراب القيقب مصدراً رائعاً للمعادن التي تمنح الجسم طاقة إضافية، ولذلك بدأت بعض الشركات في إضافته كمحلي طبيعي إلى المشروبات الرياضية.

ونظراً لأن شراب القيقب يحتوي على الكربوهيدرات، فيمكن أن يكون بمثابة مصدر للطاقة قبل التمارين الرياضية.

كما تساعد العديد من مضادات الأكسدة الموجودة فيه على التعافي بسرعة أكبر بعد التمارين المكثفة.

4- لمعان الشعر

لإحياء الشعر الجاف وإعطائه دفعة من الترطيب، اهرسي موزة مقشرة مع الأفوكادو وأضيفي بعض زيت الزيتون وشراب القيقب، ثم ضعي الخليط على شعرك واغسليه بشامبو طبيعي بعد 20 دقيقة.



5-صحة القلب

يمكن لشراب القيقب منح القلب صحة أكبر، لاحتوائه على الزنك بنسب مرتفعة، ولذلك يساعد على منع أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة، مثل السكتات الدماغية وتصلب الشرايين.

كما يمكن للزنك أيضاً أن يجعل الأوعية الدموية أقوى من خلال تعزيز وظيفة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للشرايين.