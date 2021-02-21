أخطاء قاتلة قد يرتكبها مصابو كورونا خلال فترة العزل المنزلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ 50 دقيقة

خلال فترة العزل التي يقضيها المصابون بفيروس كورونا قد يرتكبوا اخطاء قد تضر بصحتهم بدون علمهم بمخاطرها على صحتهم.

حذر عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس بوزارة الصحة والسكان المصرية محمد النادي من أن مصابي فيروس كورونا يقومون ببعض الأخطاء خلال فترة العزل المنزلي والتي تعمل على حدوث مضاعفات لحالتهم الصحية وقد تؤدي للوفاة.

وأوضح عضو اللجنة العلمية أن مصابي الفيروس في العزل المنزلي يتبعون البروتوكول العلاجي، وفي حال عدم التحسن يستمرون في أخذ البروتوكول دون الرجوع إلى المستشفى إلا في حالة الوصول إلى مرحلة فشل التنفس.

وقال النادي إن “حالات العزل المنزلي تصل إلى المستشفيات في مرحلة متأخرة جدا جدا، وتتوفي خلال 24 ساعة من وصولها”.

وأضاف “انزلوا يا جماعة روحوا المستشفيات محدش هيقفل الباب. العلاجات متوفرة والأطقم الطبية لديها من الخبرة ما يكفي لمتابعة جميع الحالات، ولكن كلما تقدم طلب الرعاية وجاء في وقت مبكر، كلما كانت فرص نجاته أكثر”، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

لقاح كورونا

وأشار عضو اللجنة العلمية إلى أن الأطقم الطبية في كافة المستشفيات الآن تتلقى لقاح فيروس كورونا “سينوفارم” ولم يعان أحد من الأعراض الجانبية للفيروس، لافتا إلى أن الأعراض الجانبية طبيعي أن تحدث وهي رد فعل طبيعي جدا من الجسم عند دخول أي لقاح له وليس لقاح كورونا.

وذكر أن أصحاب الأمراض المزمنة سيتلقون اللقاح خلال الفترة المقبلة، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لأنهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة بالفيروس خاصة وأن مناعتهم ضعيفة.

وشدد على أن عقار الريمدسفير المستخدم لعلاج كورونا هو العلاج الأنسب للحالات الحرجة والمتوسطة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أمراض أخرى وتم إصابتهم بالفيروس، وكذلك مناسب للحالات البسيطة والمتوسطة لمن لديهم عوامل خطورة كأصحاب الأمراض المزمنة.

وكشفت تقارير وزارة الصحة، السبت، عن خروج 399 متعافياً من الفيروس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136889 حالة.