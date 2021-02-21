تناولوا هذه الاطعمة للتقليل من خطر الإصابة بمرض السكري

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشف الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف عن المنتجات، التي يجب استخدامها من قبل الأشخاص، الذين لديهم قابلية كبيرة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأكد مياسنيكوف في برنامج على قناة “روسيا1”: “كوب من النبيذ الأحمر وأربعة أكواب من القهوة يوميا وكوبا من الحليب سيقلل من مخاطر الإصابة بالسكري”.

ووفقا للطبيب الروسي، تعتبر العوامل الوراثية والعمر وزيادة الوزن عوامل مهمة تؤثر على ظهور المرض. من المهم مراعاة ليس فقط الوزن الإجمالي للجسم، ولكن أيضًا توزيع الدهون في الجسم.

وأشار الأخصائي إلى أن وجود كمية كبيرة من دهون البطن هو علامة على عدم حساسية الأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مياسنيكوف إلى أهمية وزن الطفل عند الولادة، لأن الأطفال المبتسرين (الأطفال الذين يولدهم قبل أوانهم أو فيما يعرف بالولادة المبكرة) أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري في المستقبل. ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، يمكن للتغذية السليمة أن تحمي من مثل هذا التطور للأحداث.