شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح كمية «الكافيين» المناسبة في اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر كمية الكافيين الصحية المناسبة في اليوم الواحد. وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أنه يجب ألا تتجاوز كمية الكافيين اليومية ٣٠٠ ملغ (على وجه العموم أي ما يعادل ٨ أكواب قهوة عربية أو ٣ أكواب قهوة أمريكية. وأكد أن هذه الكمية تشمل الشاي كذلك وليست القهوة فقط.

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