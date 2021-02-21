شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: الكوليسترول النافع يقي من جلطات الشرايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، الفارق بين الكوليسترول الضار والمفيد.

وقال العمار في مقطع فيديو، نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إن الكوليسترول المفيد يُعرف أنه عال الكثافة، وهو مفيد جدا في الوقاية من الجلطات، حيث يساعد على تصفية الشرايين.

وأوضح أن الكوليسترول الضار وهو قليل الكثافة الذي يضر بصحة الجسم ويؤدي إلى حدوث الجلطات.

وأشار إلى أن الطعام ليس السبب الوحيد أو الرئيس في ارتفاع نسبة الكوليسترول، حيث أن هناك أناس لا يعانون البدانة ويعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، وممكن أن يكون سببه الوراثة.

ونصح بممارسة الرياضة وتناول الدهون الغير مشبعة من أجل زيادة نسبة الكوليسترول المفيد عال الكثافة.