مفاوضات لإنتاج لقاح "سبوتنيك" الروسي بالنمسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة النمساوية عن إجراء مفاوضات لإنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك- V" في النمسا، بالتعاون مع شركات نمساوية متخصصة في إنتاج الأدوية.

ودعت النمسا إلى تقديم البيانات البحثية الموثقة واستيفاء جميع الاشتراطات اللازمة لإنتاج اللقاح في أوروبا.

وقال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي لهيئة الإذاعة النمساوية "ORF" إن روسيا تجري مفاوضات مع عدة شركات نمساوية من أجل تصنيع لقاح "سبوتنيك- V"، وأظهر رغبة موسكو في إنتاج اللقاح بنسبة فعالية تبلغ 91.6% في النمسا.

وفي المقابل، أكد رئيس وزراء النمسا، المستشار سيباستيان كورتس، سعي النمسا لإنتاج لقاح كورونا الروسي والصيني بعد الموافقة الأوروبية على اللقاحين.

وأكد حرصه على إتاحة الفرصة أمام الطاقات الإنتاجية لشركات النمسا لإنتاج اللقاحات الروسية أو الصينية.

وأوضح كورتس أن الهدف هو الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاح الآمن في أسرع وقت ممكن، وقال: "لا ينبغي أن تكون هناك محرمات جيوسياسية".