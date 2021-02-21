"الصحة العالمية" تحذر تنزانيا بشأن كورونا: يجب اتخاذ إجراءات صارمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت منظمة الصحة العالمية، الأحد، تنزانيا باتخاذ "إجراءات صارمة" لمواجهة كورونا، حيث يقلل رئيس البلد الأفريقي من أهمية الفيروس منذ فترة طويلة.

وأصر الرئيس التنزاني جون ماجوفولي على أن بلاده تفادت فيروس كورونا بسبب الصلوات ورفض اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشاره.

لكن موجة وفيات أخيرة تم إرجاعها إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي ضربت سكاناً ومسؤولين حكوميين، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

ويبدو أن ماجوفولي اعترف، الجمعة، بأن الفيروس الفتاك ينتشر في بلاده بعد شهور من إنكاره الأمر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنّ عددًا من التنزانيين المسافرين إلى البلدان المجاورة وخارجها ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح في بيان: "هذا يؤكد حاجة تنزانيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية شعبها وحماية السكان في هذه البلدان وخارجها".

وقال تيدروس إنه حضّ تنزانيا في أواخر يناير/كانون الثاني على اتخاذ إجراءات ضد الوباء والاستعداد للتلقيح.

وأضاف: "منذ ذلك الحين تحدثت مع العديد من السلطات في تنزانيا، لكن منظمة الصحة العالمية لم تتلق بعد أي معلومات بشأن الإجراءات التي تتخذها تنزانيا للاستجابة للوباء".

وتابع تيدروس: "لا يزال هذا الوضع مقلقاً للغاية، أجدد دعوتي لتنزانيا لبدء الإبلاغ عن حالات كوفيد-19 ومشاركة البيانات".

واستطرد بقوله: "كما أدعو تنزانيا إلى تنفيذ إجراءات الصحة العامة التي نعلم أنها تعمل على كسر سلاسل الانتقال والاستعداد للتطعيم".

ولم تعلن السلطات التنزانية أرقاماً عن الإصابات بالوباء منذ أبريل/نيسان 2020.