أطعمة تهزم البيض في "نسبة البروتين".. منها العدس و"القريش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد البروتين واحدا من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والتي نجدها عادة في البيض والكثير من المكونات الغذائية الأخرى التي نجهلها

ويأتي في مقدمة هذه الأطعمة الجبن القريش الذي يعتبر وجبة صحية، ويحتوي على كمية كبيرة من البروتين تعادل 12 جراما لكل نصف كوب منه، وينصح عادة بتناول القريش قليل الدسم للحفاظ على صحة ولياقة الجسم. بحسب ما ذكر موقع "ibelieveinsci".





ويضاف إلى هذه القائمة العدس بأنواعه المختلفة، الذي يعتبر من أهم البقوليات المحتوية على البروتين بمعدل 8 جرامات لكل نصف كوب أي ما يعادل حوالي 28 جراما من اللحم تقريبا.

وأيضا الجبن الشيدر، الذي يحتوي على جملة من الفيتامينات والمعادن كالزنك والفوسفور، إضافة لاحتوائه على البروتين، ولكن عادة ما ينصح بتناول النوع قليل الدسم منه حفاظا على صحة الجسم.

وتعتبر زبدة اللوز أحد المكونات المهمة أيضا، وأحد العناصر الغذائية سهلة التحضير في المنزل، وتحتوي على البروتين بنسبة 7 جرامات لكل ملعقتين من الزبدة.





ويضاف إلى هذه القائمة الجمبري الذي يصنف ضمن قائمة الأغذية الصحية باحتوائه على نسب عالية من البروتينات تقابلها نسب منخفضة جدا من الدهون والسعرات الحرارية.

وأما الكينوا ففضلا عن كونها عنصرا غذائيا غنيا بالألياف تحتوي على البروتين أيضا وتعد سهلة وسريعة التحضير.

ويحتوي اللحم المقدد على نسب عالية من السكر والأملاح والنيترات، إضافة إلى البروتين، ويوجد على شكل قطع وشرائح طويلة ومجففة ويصنف من ضمن العناصر المهمة أيضا.

وآخر هذه العناصر هي بذور القنب، حيث تحتوي على نسب عالية من البروتين، وهي ذات طعم لذيذ يشبه طعم الجوز تماما، ويمكن إضافتها أيضا إلى عصائر الفواكه، كما تقدم فوائد كبيرة لعضلة القلب لغناها بالألياف.