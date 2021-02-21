إسرائيل تخفف "قيود كورونا" بعد تطعيم نصف السكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت إسرائيل، الأحد، المرحلة الثانية من تخفيف قيود إغلاق كورونا الذي فُرض قبل نحو شهر و3 أسابيع.

وتزامن ذلك مع إعلان الحكومة أن إسرائيل في طريقها للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد حملة تطعيم واسعة بدأت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إن 4 ملايين و225 ألفا و662 إسرائيليا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وإن 2 مليون و852 ألفا و412 إسرائيليا تلقوا الجرعة الثانية.

ويمثل هذا العدد نحو نصف عدد مواطني دولة إسرائيل علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تجز التطعيم للمواطنين دون سن 16 عاما.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شريط مصور: "نحن أول دولة في العالم تعود إلى الحياة الطبيعية بفضل ملايين اللقاحات التي قدمناها".

وأضاف: "هل تم تطعيمك؟ احصل على (الجواز الأخضر) وعد إلى الحياة. إذا لم يتم تطعيمك؟ اذهب لتلقي التطعيم".

وبدءا من ساعات صباح اليوم الأحد تم السماح بإعادة فتح المصالح التجارية والأماكن العامة والمتاحف أمام الجمهور.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيعود حوالي مليون و200 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة بعد أن تفتح الصفوف الخامس والسادس والحادي عشر والثاني عشر أبوابها في بعض التجمعات السكانية".

وسمح بإعادة فتح المدارس في التجمعات السكانية التي لا تشهد إصابات مرتفعة بالفيروس.

ومن أجل تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، فقد تم فرض قيود على دخول بعض المواقع إلا لمن تلقوا جرعتين من اللقاح.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية: "لا يمكن دخول بعض الأماكن إلا بعد إبراز الجواز الأخضر بما يشمل الفنادق ودور السينما والمسارح والقاعات الثقافية والصالات الرياضية والمعارض وحمامات السباحة".

وما زال يتعين على كل المواطنين ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما لا زال يتم تقييد أعداد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في دور العبادة.

وتوقع وزير الصحة الإسرائيلي يولي ادلشتاين أن يعاد فتح جهاز التعليم بأكمله في السابع من الشهر المقبل.

وكانت إسرائيل بدأت قبل أكثر من أسبوعين التخفيف من قيود الإغلاق.

واستنادا إلى وزارة الصحة الإسرائيلية فقد بلغ إجمالي عدد من أصيبوا بالفيروس منذ بدء الجائحة 747 ألفا و905 أشخاص من بينهم 44 ألفا و728 إصابات فاعلة.

وأشارت وزارة الصحة الى أنه تم تسجيل 1164 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.