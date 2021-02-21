بريطانيا تحاصر سلالتي البرازيل وجنوب أفريقيا.. إجراءات صارمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الإجراءات الاحترازية الصارمة حدت من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين بالبرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن خارطة طريق تخفيف العزل العام الثالث في إنجلترا، والمقرر نشرها غدا الإثنين، يجب أن تتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات، غير أنه قال لشبكة سكاي نيوز إن الإشارات الأولية مشجعة.

وأضاف: "هناك دليل على أن الإجراءات التي نتخذها، سواء تعزيز تعقب المخالطين أو الإجراءات الأكثر صرامة على الحدود، ناجحة".

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون خارطة الطريق غدا الاثنين.

وردا على سؤال عن الخطوات التالية، قال هانكوك: "من المهم للغاية أن نرى تأثير الخطوات التي نتخذها.. نريد أن نضع خارطة طريق تقدم للناس إرشادات فيما يتعلق بالطريقة التي نعتقد أننا سنستطيع من خلالها إنجاز هذا. وسنكون مترقبين للبيانات".

وأضاف: "شهدنا سلالات جديدة أخرى، ولحسن الحظ هناك عدد قليل جدا من الإصابات بها في هذا البلد الآن لكن علينا توفير الحماية منها".

وأشار إلى أن البيانات الأولية تظهر أن معدل انتشار العدوى انخفض وأن عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات آخذ في التراجع بشدة مقارنة بنظيره في الموجة الأولى من الجائحة.