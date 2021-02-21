شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الكبد الدهني على صحة الرجل.. أبرزها اصفرار بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع إكسبريس عن ظهور أعراض جديدة قد تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى، الذى يحدث نتيجة تراكم الدهون في خلايا الكبد، والذى ينقسم إلى نوعين الأول منه هو مرض الكبد الدهنى الكحولى الذى يرتبط باستهلاك الكحوليات وتأثيراتها الضارة على الكبد، والثانى مرض الكبد الدهنى غير الكحولى الذى يحدث نتيجة السمنة وارتفاع ضغط الدم.



تغير الخصيتين علامى على اصابتك بمرض الكبد الدهنى

وأكد التقرير أن حجم الخصيتين لدى الرجال قد يكون مؤشرا خطيرا لإصابتك بمرض الكبد الدهنى، نظرا لأنه يلحق ضررا كبيرا في التغيرات الهرمونية تتمثل في تقلص الخصيتين، حيث تؤدى الى الإصابة الى تضاؤل حجم الخصية لدى المصاب بالإضافة إلى إصابتهم بمزيد من أنسجة الثدي.

وحدد التقرير أهم الأعراض الأخرى التي تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهنى وتشمل:

1.حكة في الجلد

2.اصفرار بشرتك أو بياض عينيك (اليرقان)

3.احمرار يديك

4.تساقط شعر

5.تورم في البطن (البطن) والساقين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن .

6.الكدمات

7. تعرضك للنزيف

8. صعوبة التركيز

9. ألم البطن ويكون علامة مبكرة على الحالة الخطيرة

10. ضمور العضلات.

وأكد التقرير أن الجينيات الوراثية تلعب دورا في الإصابة بمرض الكبد الدهنى، بالاضفة الى العديد ن العوامل الأخرى المرتبطة بالاصابة بالإجهاد التأكسدى الذي يلحق خلايا الكبد بالضرر، بالإضافة الى وجود بعض الأمراض المناعية الذاتية أو اصابتك بالسمنة التي قد تؤدى الى خطر الإصابة، فضلا عن ارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الفيروسى والانخفاض السريع بالوزن.