شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا الروسى سبوتنيك V بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مختبرات الدكتور ريدي المحدودة وهي شركة دوائية هندية عالمية متعددة الجنسيات مقرها في مدينة حيدر آباد الهندية، أن التجارب السريرية للقاح سبوتنك V الروسى تنتهى اليوم الأحد وبالتالى ستحصل الشركة على حقوق التوزيع في الهند، في الوقت الحاضر، حيث يخضع هذا اللقاح للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الهند، وسوف سيقدم الدكتور ريدى ملف السلامة لدراسة المرحلة الثانية، وبيانات مؤقتة من دراسة المرحلة الثالثة، وفقا لما نشر بموقع thehealthsite.



مختبرات دكتور ريدي يبدأ عملية للقاح الروسي COVID-19 سبوتنك V في الهند

وفقًا للنتائج المؤقتة لتجارب المرحلة الثالثة، فإن معدل كفاءة سبوتنك V يبلغ 91.6% ، وتضمنت هذه التجربة بيانات عن 19866 متطوعًا في روسيا، تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، حيث حافظ هذا اللقاح على معدل نجاعة ثابتًا عند 91.8 % حتى بين مجموعة من 2144 متطوعًا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وتم تسجيل لقاح سبوتنك V ، الذي طوره معهد جماليا الوطني لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة من قبل وزارة الصحة الروسية في 11 أغسطس 2020 ، وأصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا، يعتمد هذا اللقاح على منصة ناقلات الفيروس الغدي البشري.

وخلال فترة الماضية تمت الموافقة على استخدام لقاحين من لقاح فيروس كورونا في الهند، أحدهما هو كوفيشيلد التابع لمعهد المصل في الهند والآخر هو كوفاكسين من بهارات بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية حتى الآن.