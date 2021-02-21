شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب روسى يحذر من تأثير ارتداء الكمامة على الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طبيب الأسنان الروسي جينادي شارجورودسكي من تأثير ارتداء الأقنعة الطبية على صحة الأسنان واللثة، وقال شارجورودسكي - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "تغطية الفم والأنف لفترات طويلة يحد من تدفق الرطوبة ويمكن أن يسبب جفاف الفم، مما يساهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة".



وأضاف "من الضروري ارتداء القناع، ولكن من الضروري أخذ فترات راحة بطريقة ما حتى تخرج كل هذه الكائنات الدقيقة المرضية من تجويف الفم".. مشيرا إلى أن نتيجة ارتداء الأقنعة يمكن أن تكون أيضا رائحة الفم الكريهة، داعيا لغسل الأسنان والفم بالماء عدة مرات في اليوم خلال فترة الجائحة.

