شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أمريكية بعد 61 يومًا من زرع رئتين من متبرع مصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير أمريكية، أن امرأة في ولاية ميشيجان أصيبت بـ فيروس كروونا وتوفيت في الخريف الماضي، وذلك بعد شهرين من تلقيها عملية زرع رئة مزدوجة ملوثة من متبرع تبين أنه يحمل الفيروس المسبب للمرض، على الرغم من عدم ظهور علامات المرض واختباره في البداية سلبيًا.

اقترح المسئولون في كلية الطب بجامعة ميشيجان، أنها قد تكون أول حالة مؤكدة لـ فيروس كورونا في الولايات المتحدة، ينتقل فيها الفيروس عن طريق زرع الأعضاء، كما أصيب الجراح الذي تعامل مع رئتي المتبرع أيضًا بالفيروس ومرض لكنه تعافى لاحقًا.

ووفقًا لتقرير شبكة " nbcnews" الأمريكية، يبدو أن الحادث كان منعزلاً - الحالة الوحيدة المؤكدة من بين ما يقرب من 40.000 عملية زرع في عام 2020، ولكنه أدى إلى دعوات لإجراء المزيد من الاختبارات الشاملة للمتبرعين بزراعة الرئة ، مع أخذ عينات من أعماق رئتي المتبرع وكذلك الأنف والحنجرة ،



وفاة مراة بعد تلقيها رئة مزورعة من مريض كورونا

قال الدكتور دانيال كاول ، مدير خدمة زرع الأمراض المعدية في ميشيجان ميديسن، الذي شارك في كتابة تقرير حول الحالة في المجلة الأمريكية لزراعة الأعضاء: "ما كنا لنستخدم الرئتين على الإطلاق إذا كان لدينا اختبار إيجابي لفيروس كوفيد".

تم نقل الفيروس عندما تم زرع رئتين من امرأة من الغرب الأوسط الأعلى، توفيت بعد إصابتها بإصابة شديدة في الدماغ في حادث سيارة، في امرأة مصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن في مستشفى الجامعة في آن أربور، وتم اختبار عينات الأنف والحنجرة التي يتم جمعها بشكل روتيني من كل من المتبرعين بالأعضاء والمتلقين سلبية بالنسبة لـ فيروس كورونا، مع إجراء كل الفحوصات.

بعد ثلاثة أيام من العملية، أصيبت المريضة بالحمى، وانخفض ضغط دمها وأصبح تنفسها صعبًا، وأظهرت الأشعة علامات عدوى الرئة، ومع تدهور حالتها، أصيبت المريضة بصدمة إنتانية ومشاكل في وظائف القلب، إلى أن قرر الأطباء اختبار فيروس كورونا، وبالفعل عادت عينات من رئتيها الجديدتين إيجابية.

'حالة مأساوية'

شكك الأطباء في أصل العدوى، وعاد الأطباء إلى عينات من متبرع الزرع، وكان الاختبار الجزيئي لمسحة من أنف وحنجرة المتبرع، بعد 48 ساعة من الحصول على رئتيها ، سلبيًا لـ فيروس كورونا، ثم أخبرت عائلة المتبرع الأطباء أنها ليس لديها تاريخ سفر حديث أو أعراض Covid-19 ولا تعرض معروف لأي شخص مصاب بالمرض.

لكن الأطباء احتفظوا بعينة من السوائل من أعماق رئتي المتبرع، وعندما اختبروا هذا السائل، كانت إيجابية للفيروس، بعد 4 أيام من الزرع، أثبت الجراح الذي تعامل مع رئتي المتبرع وأجرى الجراحة إيجابية أيضًا، وكشف الفحص الجيني أن متلقي الزرع والجراح قد أصيبوا بالعدوى من قبل المتبرع، وتم اختبار 10 أعضاء آخرين من فريق الزرع سلبية للفيروس.

تدهورت حالة متلقي الزرع بسرعة، مما أدى إلى فشل الجهاز المتعدد، وجرب الأطباء العلاجات المعروفة لـ Covid-19، بما في ذلك remdesivir، وبلازما الدم في فترة النقاهة من الأشخاص المصابين سابقًا بالمرض، في النهاية ، تم وضعها على جهاز ECMO ، لضخ الأكسجين للجسم دون جدوى. تم سحب جهاز دعم الحياة، وتوفيت بعد 61 يومًا من الزرع.

في حين أن حالة ميشيغان تمثل أول حادث مؤكد في الولايات المتحدة للانتقال من خلال عملية زرع، فقد تم الاشتباه في حالات أخرى، استعرض تقرير حديث لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 8 حالات محتملة لما يُعرف بالعدوى المشتقة من المتبرعين والتي حدثت في الربيع الماضي ، لكنه خلص إلى أن المصدر الأكثر احتمالاً لانتقال فيروس Covid-19 في تلك الحالات كان في المجتمع أو الرعاية الصحية ضبط.

قبل هذا الحادث، لم يكن من الواضح ما إذا كان يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال عمليات زرع الأعضاء الصلبة، على الرغم من أنه موثق جيدًا مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.

بشكل عام، لا تزال عمليات انتقال الفيروس من المتبرعين بالأعضاء إلى المتلقين نادرة الحدوث، حيث تحدث في أقل من 1 في المائة من متلقي الزرع، كما تظهر الأبحاث.