شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: تعاقدنا على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريح خاص لــ"الخليج 365" عن أننا سنتلقى ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا بصورة متتالية للوصول للمصريين، وذلك للوقاية من هذا الوباء والانتهاء من هذا الكابوس.

وقال إن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم، يعطى رسالة طمأنة للمصريين أنهم في عيون مصر، والمواطن هو أولوية القيادة المصرية، ونهتم به ونصل به لأحسن صحة وكل المصريين سيكونون محميين من هذا الوباء، مضيفًا أن الوزيرة أعلنت اليوم أننا تعاقدنا على 100 مليون جرعة، ولكن هناك آلية تم وضعها، ودورنا الأساسي كان اختيار نوع اللقاح، ومن هم الأولى بالرعاية، حيث إن الأطباء وهم خط الدفاع الأول هم أول من سيتلقى لقاح كورونا في المرحلة الأولى.

وأوضح أن المرحلة الثانية التي ستبدأ خلال أسابيع هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى السرطان، ومرضى الكلى، ومرضى القلب والسكر، ونقول لهم: اجهزوا من أجل أن تسجلوا بياناتكم بموقع الوزارة للوقاية من هذا الوباء.

وأكد أن جميع اللقاحات التي ستدخل الى مصر ستكون آمنة، حيث إن هدف اللجنة هو أمان المصريين قبل الفعالية، موضحًا أن كل اللقاحات التي ستدخل مصر هدفها الأساسي هو الأمان قبل الفعالية، وأى لقاح سيدخل مصر سيتوافر فيه الأمان والفعالية.

وأكد أن المؤتمر الصحفى، ناقش نقاط مهمة جدًا، مثل الافتتاحات الرئاسية الجديدة لكل المستشفيات وهى رسالة للمصريين كلهم، ودليل على أن مصر دولة مهمة، ولم نهتم فقط بأننا نواجه الوباء لكن في وسط هذا الوباء يفتتح الرئيس بنفسة مجموعة من المستشفيات الجديدة، ووزيرة الصحة استعرضت دور الوزارة للاهتمام بكل المرضى المصريين في جميع المجالات، والاهتمام بالأمراض المزمنة.

وقال إنه سيتم تحديث البروتوكولات وفقا للبروتوكولات العالمية، ووضع آلية للمتابعة، ويتم تطبيق الخطوط الاسترشادية العالمية لتلقى العلاج وفقًا المعايير العالمية، وهذا يدل على أن مصر قوية ووزارة الصحة تتمتع بأقوى النظم الصحية في العالم، ولسنا مهتمين بفيروس كورونا فقط، ولكن حمايتهم من جميع الأمراض والوقاية من فيروس كورونا، والوقاية من الأمراض المزمنة.