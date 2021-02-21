26 وفاة و472 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأحد، تسجيل 472 إصابة، و26 وفاة، وشفاء 1052 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 183 إصابة و870 حالة شفاء، و11 حالة وفاة.



وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 129 ألفًا و797 شخصًا، بينهم 12 ألفًا و326 حالة نشطة، ووفاة 2114 شخصًا.



وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.