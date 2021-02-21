كورونا في إسرائيل.. هل منع اللقاح انتشار الفيروس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن لقاح فيروس كورونا فعال بنسبة 95.8% في منع الإصابة بالفيروس.

ونشرت وزارة الصحة الإسرائيلية تقريراً تلقت ”الخليج 365” نسخة منه عن فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد فحص الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من التطعيم، مقارنة مع الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.

وقالت الوزارة: "يستدل من التقرير أن التطعيم أثبت نجاعته بصورة كبيرة ضد انتشار المرض".

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه بعد مرور 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية، أثبت اللقاح فاعلية بنسبة 95.8% في منع الإصابة بالفيروس، وبنسبة 98% في منع الإصابة بالمرض مع حرارة مرتفعة أو صعوبات في التنفس.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 98.9% في منع المكوث في المستشفى إثر الإصابة بكورونا وبنسبة 99.2% في منع انتقال خطير للمرض فضلا عن نسبة 98.9% في منع الوفاة.

وقال البروفيسور حيزي ليفي، مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية: "التطعيم يقلل بصورة ملحوظة من انتشار العدوى وحالات الوفاة وهو ما نستطيع لمسه من خلال الأرقام".

وأضاف: "هدفنا هو استمرار تطعيم الفئات العمرية من جيل 16 عامًا وما فوق، وفي مرحلة ما تطعيم من هم دون الـ16 عاما حتى نتمكن جميعًا من العودة للحياة الطبيعية".

وتقول وزارة الصحة الإسرائيلية إن 4 ملايين و225 ألفا و662 إسرائيليا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وإن 2 مليون و852 ألفا و412 إسرائيليا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.