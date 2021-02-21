بريطانيا تحصن البالغين بجرعة أولى ضد كورونا بحلول هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو/تموز.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا، الإثنين، بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير/شباط.

وقالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول 15 أبريل/ نيسان بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو/أيار.

وبعد احتلال بريطانيا المركز الخامس من حيث عدد الوفيات بشكل رسمي على مستوى العالم تحركت حكومة جونسون بشكل أسرع من الغرب لتأمين إمدادات اللقاح، مما منحها السبق.

ونبه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي، مضيفا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17.2 مليون شخص أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة، وتأتي بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فقط من حيث عدد التطعيمات التي أعطيت لكل فرد من السكان.